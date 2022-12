Centrum následné podpory ukrajinským uprchlíkům odbavilo již 50 klientů

Praha - Centrum následné podpory ukrajinským uprchlíkům (CNPUU) v pražských Vysočanech odbavilo za dva dny provozu od pondělí padesátku ukrajinských uprchlíků. Novinářům to dnes řekla koordinátorka centra Michaela Márová. Centrum hlavní město provozuje společně s Dětským fondem OSN (UNICEF) a náklady na jeho provoz se pohybují okolo 30 milionů korun. Provoz je zatím naplánován do konce března. CNPUU funguje paralelně s Krajským asistenčním centrem pomoci Ukrajině (KACPU) ve stejné budově. KACPU bude dále nabízet dosavadní služby pro nově příchozí uprchlíky, kterých nyní obslouží asi 200 až 300 denně. V Praze je okolo 100.000 ukrajinských uprchlíků.

"V tuto chvíli můžeme říci, že se nám od pondělí podařilo přijmout 50 klientů, což za poslední dva dny v pilotním režimu nejsou vůbec špatná čísla. V tuto chvíli poskytujeme základní sociální poradenství a pomoc v oblasti bydlení," řekla Márová.

První, kam se uprchlíci dostanou, je recepce. "Na recepci jsou zaregistrováni, jsou od nich nabírány základní údaje, klient zde krátce sdělí, proč do centra přišel a následně čeká v čekárně," řekla Márová. Poté se přesunou do místnosti, kde se uskuteční takzvané mapování, rozhovory. "Cílem je strávit s klientem delší čas, zhruba 15 až 30 minut, kdy má klient opravdu prostor vysvětlit celou svoji situaci, protože na úřadech, kam chodí, na to zpravidla není čas. Řeknou, jaká je jejich situace v Česku," řekla Márová. Po rozhovoru je klientovi nastíněn další postup.

V centru pomáhají především s bydlením a řešit některé problémy ze sociální oblasti. Od ledna by pak měla přibýt pomoc s umístěním dětí do škol a zdravotnictví, stejně tak se bude rozrůstat množství témat v sociální oblasti.

CNPUU bude fungovat do konce března příštího roku. Jak a zda bude v provozu i poté, bude podle primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) záviset na několika okolnostech včetně toho, až provoz KACPU převezme stát. "Přestože všechny vládní dokumenty platí do konce března, tak je jisté, že se to bude posouvat, ale momentálně nemáme žádné nové datum, se kterým bychom mohli pracovat," řekl. S majitelem budovy, firmou Central Group, město jedná o prodloužení zápůjčky domu.

Hlavnímu městu dnes za pomoc poděkovali také ukrajinský chargé d'affaires Vitalij Usatyj a vedoucí kanceláře UNICEF pro řešení uprchlické situace v ČR Julia Olejnyková. "Ukrajinci dobře vědí, že Praha je jejich spolehlivým spojencem od prvního dne rozsáhlé invaze ruské armády. Česká metropole přijala více než sto tisíc našich občanů, které ruská agrese donutila opustit své domovy. Symbolem ukrajinské vděčnosti je mimo jiné udělení Praze titulu města-záchrance prezidentem Volodymyrem Zelenským," řekl Usatyj.

Do Prahy od začátku války na Ukrajině přišlo téměř 100.000 lidí, z toho více než 30.000 dětí. KACPU, které pomáhá uprchlíkům se zařízením povolení k pobytu, zdravotního pojištění a dalšími úkony, za dobu svého fungování odbavilo podle Hřiba asi 113.000 lidí. Někteří uprchlíci v Praze nezůstávají a pokračují dále do jiných regionů nebo například do Německa. KACPU už kvůli naplněné kapacitě nenabízí bydlení v městských bytech a ubytovnách.