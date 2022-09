Centrem Uherského Hradiště prošel krojovaný průvod, čítal 3000 účastníků

Uherské Hradiště - Uherským Hradištěm dnes dopoledne prošel pestrobarevný krojovaný průvod, do kterého se zapojilo podle pořadatelů na 3000 účastníků. Přehlídku folklorní tradice z celého Slovácka, která je tradičně součástí Slováckých slavností vína, sledovalo několik tisíc návštěvníků, davy lemovaly všechny ulice v centru města. Průvod v čele s povozem taženým koňmi procházel městem zhruba tři hodiny. Na téměř tříkilometrové trase od mařatických sklepů až na Masarykovo náměstí se soubory kolemjdoucím představovaly hudbou, zpěvem i tancem.

Na cestu se účastníci vydali s houslemi, flétnami, nechyběly ani dudy a vozembouch, mnozí táhli i basu. Vybaveni byli také demižony. "My jsme Mařeťáci, pro nás je to srdcová záležitost. Zapojila se celá dědina, v našem případě je to 50 lidí," řekl ČTK účastník souboru Slávek. Cestu i atmosféru kolem si pochvaloval, ve vozíku si s sebou vezli obří demižon. "Je to perfektní, na cestu máme výborné mladé víno, demižon má 35 litrů, to nám na náměstí vydrží. Pak budeme muset dočepovat," podotkl s úsměvem.

Návštěvníci, kteří se do Uherského Hradiště sjeli z celé republiky, ale i ze zahraničí, jejich jednotlivá vystoupení odměňovali potleskem. Průvod si nenechala ujít ani jednatřicetiletá Simona s dvouletou dcerou, které na slavnosti vyrazily sladěné ve folklorním oblečení. "Pocházím z Nového Města na Moravě, pro mě je to exotika. Folklorní tradice u nás na Vysočině tak nežije. Líbí se mi na tom, jak se ta tradice tady drží, i když to musí stát hodně úsilí a peněz," řekla ČTK mladá žena.

Krojovaný průvod byl jednom z vrcholů letošních Slováckých slavností vína a otevřených památek. Slavnosti, které doprovází i přehlídka místních vín, řemeslníků a lidových tvůrců, mají v Uherském Hradišti dlouholetou tradici. V předchozích letech je navštěvovalo až 50.000 lidí. Předloni se kvůli pandemii koronaviru nekonaly, loni je omezila koronovirová opatření. "Letos jsme to připravili tak, že se jedná již o zcela normální ročník," řekl ČTK ředitel pořádající organizace Antonín Mach.

Obavy měli pořadatelé pouze z nepříznivé předpovědi počasí, která ve finále některé účastníky průvodu odradila. Byly však zbytečné - dnes panovalo slunečné počasí. "Ukázalo se, že se nemají stahovat kalhoty, když je brod daleko," podotkl k tomu v poledne starosta Stanislav Blaha. Slavnosti zahájil přípitkem společně s premiérem Petrem Fialou. "Slovácko je jedním z center naší lidové tradice, kulturní dědictví je to, co nemusíme hledat v muzeích, ale je součástí každodenního života," uvedl premiér.

Slavnosti pokračují v Uherském Hradišti také v neděli včetně jarmarku s desítkami výrobců a prodejců prezentujících svá řemesla. Lidé se mohou těšit i na vystoupení folklorních souborů, cimbálových muzik, sborů, dechových kapel, ale též dětských zpěváků a muzikantů, chybět nebude také koncert Hradišťanu.