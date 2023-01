Centrem Prahy projel průvod se třemi králi na velbloudech

Tříkrálový průvod prošel přes Karlův most na Staroměstské náměstí v čele s třemi králi na velbloudech, 6. ledna 2023, Praha.

Tříkrálový průvod prošel přes Karlův most na Staroměstské náměstí v čele s třemi králi na velbloudech, 6. ledna 2023, Praha. ČTK/Vondrouš Roman

Praha - Tříkrálový průvod, který upozorňoval na charitativní sbírku Arcidiecézní charity Praha, vyšel dnes za velké pozornosti Pražanů a turistů z Malostranského náměstí v centru Prahy. Postavy oděné jako tři králové projely městem na velbloudech přes Karlův most na Staré Město. Průvod měl připomenout legendu o putování tří mudrců do Betléma za nově narozeným Ježíškem.

Fotogalerie

Akci pořádala Arcidiecézní charita Praha stejně jako Tříkrálovou sbírku, kterou pomáhá sociálně slabým lidem. Průvod započal požehnáním koledníkům v kostele svatého Tomáše.

V celé zemi se ve sbírce s pokladničkami vydává do ulic měst a obcí více než 60.000 dobrovolníků. Tříkrálová sbírka je největší dobročinnou sbírkovou akcí v České republice. Do její organizace a průběhu koledování se každoročně zapojí více než 60.000 dobrovolníků. V posledním ročníku sbírky se vybralo zhruba 141 milionů korun. Výtěžek pomůže nemocným a potřebným především v regionech, kde se sbírka koná. Zbytek peněz podpoří větší nadregionální projekty nebo putuje na pomoc do zahraničí.

Průvod byl zakončen u pódia na Staroměstském náměstí, kde stejně jako v biblické legendě starozákonní mudrci předali dary Ježíškovi, který byl součástí vystoupení. Následovalo požehnání arcibiskupa pražského Jana Graubnera a pak si mohli návštěvníci vyslechnout Českou mši vánoční Jakuba Jana Ryby.

Příbramí prošel Tříkrálový průvod s živými velbloudy

Příbramí dnes odpoledne prošel Tříkrálový průvod s živými velbloudy. Na náměstí T. G. Masaryka se mudrci Kašpar, Melichar a Baltazar poklonili jezulátku, kterému podle legendy přivezli zlato, kadidlo a myrhu. Podívanou si nenechaly ujít davy lidí, největší pozornost přitahovali cirkusoví velbloudi Fatima, Abdul a Aiša. Město se tak vrátilo k tradici, kterou přerušila pandemie koronaviru. Loni a předloni se svátek Tří králů v Příbrami musel obejít bez průvodu.

Velbloudi do Příbrami přijeli z cirkusu Šimek, který má zimoviště u Českého Brodu na Kolínsku. "Město Příbram nás požádalo, tak jsme tady," řekla ČTK Anna Alešová z cirkusu. Sedmiletí velbloudí sourozenci už na podobných akcích účinkovali, do Příbrami ale zavítali poprvé.

Průvod v čele se třemi králi vyšel od budovy radnice. Přes Jiráskovy sady a Pražskou ulici směřoval ke svaté rodině na náměstí T. G. Masaryka. Letos Marie s Ježíškem a Josefem koledníky nečekali na pódiu, ale v betlému u vánočního stromu, kde nahradili vyřezávané figury.

Charita Příbram při této příležitosti zahájila Tříkrálovou sbírku. Její výtěžek bude letos určen na obnovu vybavení denního stacionáře, který organizace provozuje na náměstí T. G. Masaryka. Zařízení poskytuje pomoc lidem, kteří mají sníženou soběstačnost.

Přispět do sbírky je letos možné několika způsoby - koledníkům přímo v ulicích, do kasiček Charity Příbram, které jsou tentokrát v denním stacionáři a na Svaté Hoře, nebo lze podpořit sbírku on-line.

Svátek Tří králů odkazuje na trojici mudrců, kteří se po pastýřích přišli do Betléma poklonit právě narozenému Ježíši. Královské koruny i jména jim přidala až o mnoho set let později umělecká tradice a lidová zbožnost. V církevním kalendáři je tento den uveden jako slavnost Zjevení Páně, která připomíná i Ježíšův křest a zázrak, při němž proměnil vodu ve víno.