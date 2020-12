Centrem amerického Nashvillu otřásl výbuch, tři lidé jsou zraněni

Nashville (USA) - Tři zraněné si vyžádal silný výbuch, který dnes otřásl centrem amerického města Nashville ve státě Tennessee. Místní policie uvedla, že exploze byla úmyslným činem, podrobnosti k pachateli či motivu ale zatím nesdělila. Informovala o tom agentura AP.

Podle místního zpravodajského webu The Tennessean výbuch středem Nashvillu otřásl kolem 06:30 místního času (13:30 SEČ). Několik požárů, které na místě vzplály, už dostali hasiči pod kontrolu.

Místní stanice WKRN uvedla, že vybuchl zaparkovaný obytný vůz. Podle webu The Tennessean přijeli krátce před 06:00 místního času policisté k vozu, který kdosi nahlásil jako podezřelý. Jeden ze strážníků "měl důvod", aby přivolal pyrotechniky. Ti byli na cestě k místu, když se ozvala silná exploze.

Videa z místa výbuchu, která byla zveřejněna na twitteru, ukazují poničené domy a rozbitá okna. V zasažené oblasti je podle agentury AP mnoho restaurací, barů a malých obchodů. Nad městem se po výbuchu vznášel hustý černý dým.

"Měl jsem pocit, jako by to byla bomba. Tak velké to bylo," popsal agentuře AP výbuch jeden z místních obyvatel Buck McCoy.