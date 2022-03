Centrální registr psů bude provozovat patrně veterinární komora

Praha - Provozovatelem centrálního registru psů bude nejspíš Komora veterinárních lékařů. Předpokládá to novela veterinárního zákona, kterou v prvním kole opět podpořila Sněmovna. Předlohu nyní projedná zemědělský výbor. Registr má být neveřejnou evidencí, cenu za evidenci si budou účtovat soukromí veterináři. Záznamy o psech se budou z registru vyřazovat po 20 letech.

Stejnou předlohu začali poslanci projednávat v minulém volebním období. Do voleb ji ale schválit nestihli. Kabinet proto novelu předložil znovu.

Do systému budou mít přístup soukromí veterináři, státní veterináři a policie, která jej bude používat například při nalezení zaběhnutého zvířete. Za zapsání psa do centrální evidence bude cenu určovat individuálně soukromý veterinární lékař v rámci ceny za vakcinaci proti vzteklině.

Veterinární lékaři budou povinni zapsat psa do centrální evidence do sedmi pracovních dní od čipování nebo očkování či přeočkování. Ve stejné lhůtě musí také zapsat změny v informacích o chovateli.

Veterinární komora již nyní provozuje evidenci psích pasů. Stát předpokládá, že většina psů bude zapsána do centrální evidence do roku od nabytí účinnosti novely, přechodné období ale na to dává tři roky.

Od předloňského roku je ze zákona povinné mít psa očipovaného. Soukromí veterináři ale kritizovali právě chybějící jednotný registr psů. Zatím existují jen dílčí databáze, lidé ale nemají povinnost nechat čipované zvíře zaregistrovat, což například komplikuje strážníkům hledání majitele zatoulaného psa.

Novela zákona také ruší povinnost chovatele včelstev, aby hlásil neprodleně úhyny včelstev nad stanovený limit krajským veterinářům.