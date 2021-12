Cenná Rubensova malba se z Národní galerie dočasně přesunula do Brna

Brno - Cenný obraz svatého Augustina od vlámského barokního mistra Petera Paula Rubense je ozdobou nové výstavy klášterního muzea augustiniánů na Starém Brně. O malbu pečuje déle než 100 let Národní galerie v Praze, vlastní ji však řád augustiniánů, pro který obraz také původně vzniknul. V Brně zůstane přibližně dva roky jako součást oslav dvou výročí. Příští rok uplyne 200 let od narození starobrněnského řeholníka Gregora Johanna Mendela, o rok později oslaví klášter 700 let od svého založení.

Olej na plátně z první poloviny 17. století vznikl původně pro pražský kostel svatého Tomáše. Podle odborníků ukazuje to nejlepší, co Rubens ve své pozdní tvorbě nabízel. "Pastelové tóny, práce s jednotlivými barvami v různých tónech a valérech, což je vystupňováno do téměř mystického účinku. Zprostředkovává divákovi řekněme klidnou a harmonizující scénu, která je ovšem pro augustiniánský řád a vůbec pro církevní dějiny zásadní," řekla dnes novinářům kurátorka Lenka Stolárová.

Malba zachycuje setkání Augustina s dítětem, které na mořském břehu mušlí přelévá vodu do jezírka v písku. Biskup a učenec Augustin se tehdy věnoval otázce Svaté trojice. "Dříve já přeliji moře do tohoto jezírka, nežli Ty pochopíš toto Boží tajemství," řeklo dítě Augustinovi podle legendy. Výjev symbolicky vyjadřuje důležitost pokory a neustálého hledání, míní český provinciál řádu Juan Bautista Ignacio Provecho. Nemůžeme všechno pochopit, nemůžeme ale přestat hledat, uvedl provinciál.

Odborníci oceňují ztvárnění struktury látek, výšivek i dalších povrchů či zobrazení vzdouvající se mořské hladiny a dramaticky pojatou oblohu.

Rubensovy obrazy podle Provecha patří k tomu nejhodnotnějšímu, co augustiniánský řád vlastní, a Mendel je nejvýznamnější postavou řádu v českých zemích. "Proto na jeho oslavu považujeme za příhodné Rubensův obraz svatého Augustina prezentovat právě v Brně, kde se kvůli tomu upravila celá expozice klášterního muzea, aby celý svět mohl toto dílo v unikátním prostoru našeho brněnského kláštera obdivovat," uvedl Provecho.

Muzeum starobrněnského opatství je nově ustavená instituce, která bude primárně pečovat o brněnské augustiniánské sbírky, současně se stane hlavním prezentačním prostorem pro celou českou provincii řádu. Součástí nové výstavy Poklady kláštera je také řada dalších cenných děl, zejména z vlámského prostředí. Zároveň je základem nové koncepce muzea.

V Národní galerii je obraz od roku 1891. Po brněnské výstavě se tam znovu vrátí. Národní galerie spravuje také další umělecká díla, která patří augustiniánům. Podle ředitelky Alicje Knastové počítá s další spoluprací s brněnským klášterním muzeem.