Cendis převezme dálniční známky i kontrolu mýta

Praha - Informační systém k elektronickým dálničním známkám bude stát 128 milionů korun a zajistí ho státní podnik Cendis. Stát původně zakázku zadal za 401 milionů korun. Po dnešním jednání vlády to oznámilo ministerstvo dopravy. Cendis navíc převezme i roli supervizora mýta za 27 milionů korun, což je o 188 milionů méně, než za kolik stát původně zakázku vysoutěžil.

S Cendisem, jako provozovatelem systému dálničních známek, se počítalo už dříve. Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI), který má přípravu systému na starosti, však nakonec zvolil jiný postup. Zakázku na informační systém k dálničním známkám svěřil firmě Asseco Central Europe. Zakázka, kvůli níž skončil ve funkci ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO), byla po velké kritice zrušena. Kremlíkův nástupce Karel Havlíček (za ANO) zrušil i zakázku na supervizora mýtného systému. V tendru Ředitelství silnic a dálnic původně zvítězila firma CGI.

Havlíček dnes po jednání vlády řekl, že nový systém oba projekty propojuje. Funkce supervizora mýta by měla pomoci i při vybudování kontrolního systému k dálničním známkám, stát totiž využije kamery na mýtných branách ke kontrole úhrady poplatků za dálniční známky. Také zajištění kontroly bude mít na starosti Cendis, celkem by tak IT a kontrolní systém by měl vyjít na asi 310 milionů korun. Ještě v lednu byl podle Havlíčka účet za oba systémy 602 milionů korun.

Nové řešení počítá s tím, že Cendis převezme roli systémového integrátora projektu a zkombinuje vlastní řešení a veřejné zakázky, některé komponenty systému vyvine sám a velkou část bude soutěžit ve veřejných zakázkách. U některých služeb podle ministerstva využije hotová řešení z jiných projektů a také výsledky práce programátorů z takzvaného hackathonu, pokud to bude možné. Systém k dálničním známkám navíc bude napojen na Portál občana a portál BusinessInfo.cz.

SFDI v současnosti připravuje také novou zakázku na zajištění distribučních míst k dálničním známkám. Jde o obchodní místa, kde si známky budou moci koupit motoristé, které k tomu nevyužijí IT systém. Zakázka měla původně vyjít na přibližně 477 milionů korun, ale byla stejně jako ostatní soutěže kvůli vysoké ceně zrušena. Podle vládního zmocněnce pro IT a digitalizaci Vladimíra Dzurilly by nový tendr měl být více otevřen i komerčním e-shopům. Tím by se cena zakázky měla snížit.