Cena pšenice na trzích klesá, je blízko hodnot před válkou na Ukrajině

Singapur/Kyjev/Hamburk (Německo) - Cena pšenice na světových trzích klesá a jeden bušl (27,2 kg) se odpoledne prodával zhruba za 8,44 USD (207 Kč). Důvodem jsou obavy z globální recese, která by podle analytiků snížila poptávku, i pokračující vývoz ukrajinského obilí podle dohody vyjednané za účasti OSN v létě v Istanbulu. Cena je tak blízko hodnot před únorovou invazí ruských vojsk na Ukrajinu.

Mírně vyšší byly po čtyřech ztrátových dnech ceny termínových kontraktů na sójové boby, tak jako pšenice obchodované na komoditní burze CBOT v Chicagu. Při obchodování v Asii se ráno prodávaly zhruba za 14,54 USD za bušl a tuto cenu si udržely až do odpoledne. Bez výraznějších změn byla zpočátku cena kukuřice, která později začala klesat a odpoledne se pohybovala kolem 6,75 USD za bušl.

Ukrajinské ministerstvo zemědělství i nadále očekává, že sklizeň obilí v zemi letos dosáhne 50 až 52 milionů tun. Loňská sklizeň dosáhla 86 milionů tun. Ministerstvo také předpokládá, že export zemědělských produktů ze srpnové hodnoty 4,5 milionu tun v září vystoupí na 5,4 až 5,5 milionu tun. Před únorovou invazí Ukrajina měsíčně vyvážela kolem šesti milionů tun. Ukrajinští zemědělci už sklidili letošní úrodu pšenice, které vymlátili asi 19 milionů tun. Ječmene mají asi 5,5 milionu tun, oznámilo dnes ministerstvo.

Obchodníci dál sledují vývoj kolem počtu lodí, které s obilím opouštějí ukrajinské přístavy. Ukrajinské ministerstvo infrastruktury v neděli oznámilo, že od uzavření dohody o odblokování ukrajinských námořních přístavů zatím vyrazilo na cestu 165 lodí s celkovým nákladem 3,7 milionu tun zemědělských produktů. Ukrajinci na jaře přístavy zaminovali, aby ruským okupačním silám znemožnili je používat.

V sobotu z ukrajinského přístavu Čornomorsk vyrazila třetí loď, kterou si pronajala OSN v rámci Světového potravinového programu (WFP) a která veze přibližně 30.000 tun pšenice. Cílem cesty je Etiopie, uvadla agentura Reuters. Druhá taková loď na cestu vyrazila koncem srpna.

Na začátku února, tedy ještě před vpádem ruských vojsk na Ukrajinu, se cena pšenice pohybovala kolem osmi dolarů za bušl. Vzhledem k tomu, že Ukrajina i Rusko jsou významnými dodavateli obilí na světový trh, cena pšenice krátce po začátku invaze prudce vzrostla a dostala se až nad 12 dolarů za bušl. V dubnu se vrátila pod deset dolarů, aby se v květnu nad 12 USD vrátila. Pak ale začala znovu klesat a od července se pohybuje v pásmu od 7,50 do devíti dolarů za bušl.

Na trzích teď panuje nejistota, kterou vyvolává rázné zvyšování úrokových sazeb v mnoha zemích, jejichž centrální banky se tak snaží bojovat s vysokou inflací. To vede mezi obchodníky k obavám, že rychlé zpřísňování měnové politiky by mohlo globální ekonomiku příští rok uvrhnout do recese. K poklesu cen pšenice tak přispívá i silný dolar.

Výrazně kolísat podle analytiků mohou v nadcházejícím období ceny sójových bobů, k čemuž přispívá vysoká konkurence ve vývozu z Jižní Ameriky. Farmáři v Argentině zvýšili export sójových bobů v reakci na příznivější směnný kurz, který vláda pro tyto účely stanovila. Argentina je největším světovým vývozcem sójového oleje.