Cena pšenice kvůli útokům na ukrajinské přístavy vzrostla na pětiměsíční maximum

Chicago (USA) - Ceny pšenice dnes pokračují v růstu a ráno vykazovaly vzestup asi o dvě procenta, čímž se dostaly nejvýše od února. Trh reaguje na intenzivnější ruské útoky na ukrajinské přístavy, které podle analytiků vyvolávají obavy o dlouhodobé globální dodávky a potravinovou bezpečnost.

Cena nejaktivněji obchodovaného termínového kontraktu na pšenici podle záznamů komoditní burzy v Chicagu vykazovala kolem 05:30 SELČ nárůst o dvě procenta na 7,72 dolaru (asi 168 Kč) za bušl (27,2 kg). Předtím se dotkla 7,77 USD, což byla nejvyšší hodnota od 21. února.

"Do cen je započítán pomalejší export z Ukrajiny a kupující nyní čekají, co se stane s vývozem pšenice z Ruska," řekl agentuře Reuters jeden z obchodníků s obilím v Singapuru. "Jakákoli omezení pohybu lodí z Ruska poženou cenu výš," dodal.

Rusko v pondělí při útoku dronem zničilo ukrajinské sklady obilí na řece Dunaj. Význam Dunaje jako přepravní cesty pro ukrajinské zemědělské produkty do zahraničí ruská invaze z loňského února posílila. Klíčovou se říční cesta stala minulý týden s ukončením mezinárodní dohody o vývozu přes Černé moře, po němž následovaly letecké útoky, které zasáhly přístavní infrastrukturu v Oděské oblasti.

Během poslední sezony před válkou tvořily Ukrajina a Rusko dohromady čtvrtinu světového exportu pšenice. Po začátku konfliktu v sezoně 2022 až 2023 se jejich podíl vyšplhal dokonce na 28 procent, i když velkou část ukrajinského vývozu nahradilo Rusko, uvedl deník Le Figaro. Podle odhadů amerického ministerstva zemědělství export z Ukrajiny v sezóně 2023 až 2024 klesne o 37 procent.

Rusko naznačilo, že bude napříště považovat za potenciální vojenské cíle všechny lodě směřující do ukrajinských obilných přístavů v Černém moři. V reakci na to Ukrajina varovala, že všechny lodě mířící do přístavů kontrolovaných Moskvou mohou být podle jejího úsudku naloženy vojenským materiálem "se všemi souvisejícími riziky".

"Pokud Ukrajinci zareagují" na bombardování své dopravní infrastruktury, "Rusové budou muset k vývozu použít jiné cesty (než Černé moře)," varuje Jon Scheve z velkoobchodu Superior Feed Ingredients. To by podle něj představovalo riziko, že světový trh s obilím zasáhnou další problémy.