Cena plynu v Evropě po přerušení dodávek z Ruska vzrostla o třetinu

Amsterodam/Praha - Velkoobchodní cena plynu pro evropský trh se výrazně zvyšuje, reaguje na přerušení dodávek plynovodem Nord Stream 1 z Ruska. Cena klíčového termínového kontraktu na plyn s dodáním v říjnu se ve virtuálním obchodním uzlu Title Transfer Facility (TTF) v Nizozemsku dopoledne zvýšila zhruba o třetinu. Krátce po 13:00 SELČ vykazovala růst o 26 procent nad 271 eur (asi 6670 Kč) za megawatthodinu (MWh).

Ruská plynárenská společnost Gazprom v pátek večer oznámila, že údržba jediné provozuschopné turbíny plynovodu Nord Stream 1 odhalila závady. Do jejich odstranění proto zůstane plynovod mimo provoz. Nord Stream 1 přepravuje plyn z Ruska do Německa po dně Baltského moře a je hlavní trasou pro dodávky ruského plynu do Evropské unie.

Nárůst cen plynu není podle analytika XTB Jiřího Tylečka překvapením. "Z dostupných informací vyplývá, že se jedná o politický způsob ruského vedení války. (Ruský prezident Vladimir) Putin ví, že nyní tento krok působí největší škody. Na druhou stranu to vypadá, že Evropa je už na tuto situaci do značné míry připravena. Ceny plynu mohou opět navýšit rekordy, nicméně ceny elektřiny by se mohly začít od plynu postupně odpojovat," uvedl Tyleček.

Teď bude podle Tylečka záležet na dalším vývoji boje proti vysokým cenám energií v politické rovině. "Na stole jsou kroky, které by měly pomoci udržet ceny plynu mimo extrémní úrovně," dodal.

Německá vláda uvedla, že rostoucí ceny plynu v Evropě jsou součástí Putinovy strategie a zamýšleným důsledkem zastavení dodávek plynovodem Nord Stream 1. Dodala, že příští měsíce budou obtížné, ale že pracuje na zmírnění důsledků prudkého zdražování energií.

Plyn dnes výrazně zdražuje také v Británii. Cena kontraktu na plyn s dodáním příští den se více než zdvojnásobila a cena kontraktu s dodáním příští měsíc vzrostla více než o třetinu.

"Evropa se připravuje na to, že v dohledné budoucnosti nebude dostávat žádný ruský plyn," uvedl analytik Wayne Bryan ze společnosti Refinitiv. Podle Warrena Pattersona z nizozemské banky ING přichází Evropa kvůli odstavení plynovodu Nord Stream 1 o dodávky v objemu kolem jedné miliardy krychlových metrů měsíčně.

Situace kolem dodávek ruského plynu se zkomplikovala, když Rusko v únoru zahájilo útok na Ukrajinu a Evropská unie v odvetě přijala sérii protiruských sankcí. Nejistota kolem dodávek z Ruska vyvolává obavy z nedostatku plynu v Evropě v zimních měsících. To v Evropě zvyšuje ceny plynu i elektřiny. Evropská unie nyní zvažuje různá opatření ve snaze omezit růst nákladů na energie, který má negativní dopady na unijní ekonomiku i na životní úroveň obyvatel.

Před rokem se velkoobchodní cena plynu v Evropě nacházela těsně pod 30 eury a před dvěma lety se pohybovala kolem 15 eur za MWh. Zvyšovat se začala už loni na podzim, podle části analytiků to byla reakce na energetickou politiku Evropské unie, která tlačí na rychlý odklon od fosilních paliv bez adekvátního řešení. Další citelný růst cen se dostavil po invazi ruských vojsk na Ukrajinu letos v únoru.