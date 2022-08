Cena plynu pro evropský trh uzavřela na rekordních více než 280 eur za MWh

Amsterodam - Velkoobchodní cena plynu pro evropský trh uzavřela na dalším rekordu. Cena klíčového termínového kontraktu na plyn s dodáním v září ve virtuálním obchodním uzlu Title Transfer Facility (TTF) v Nizozemsku vzrostla o 14,6 procenta a zakončila obchodování na 280,24 eura (přes 6900 Kč) za megawatthodinu (MWh). Před rokem se ještě pohybovala pod 27 eury za MWh.

Na trhu se další nárůst cen plynu vysvětluje opětovným přerušením dodávek ruského plynu do Evropy prostřednictvím plynovodu Nord Stream 1. Na rekordu cena plynu v TTF uzavřela už minulý týden.

V pátek cena plynu vzrostla o 6,8 procenta a zakončila obchodování na 257,40 eura za megawatthodinu. Pouze v období bezprostředně po vypuknutí války na Ukrajině byla cena zemního plynu obchodovaného v Evropě krátce vyšší, když na začátku března dosáhla vrcholu téměř 350 eur/MWh. Ještě týž den ale klesla zpět pod 200 eur.

Rusko v pátek oznámilo, že na konci srpna na tři dny přeruší dodávky plynu Nord Streamem 1, který přepravuje plyn z Ruska do Německa po dně Baltského moře a který je pro dodávky ruského plynu do Evropské unie hlavní trasou. Ruský státní podnik Gazprom oznámil, že plyn od 31. srpna do 2. září potrubím proudit nebude kvůli údržbě.

I po skončení údržby má plynovodem Nord Stream 1 proudit denně jen 33 milionů metrů krychlových, což odpovídá asi 20 procentům kapacity. Je to zároveň množství, na které Rusko dodávky zredukovalo už před několika týdny.