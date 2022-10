Cena plynu pro evropský trh opět výrazně klesla, je nejnižší od června

Amsterodam - Velkoobchodní cena plynu pro evropský trh se opět výrazně snížila. K poklesu přispívá mírné počasí, plné zásobníky plynu a také hojné příjezdy tankerů se zkapalněným zemním plynem (LNG). Klíčový termínový kontrakt na plyn s dodáním v listopadu ve virtuálním obchodním uzlu Title Transfer Facility (TTF) v Nizozemsku za dnešek zlevnil o více než 13 procent zhruba na 123 eur (asi 3000 Kč) za megawatthodinu (MWh), nejníže od června. Zůstává však výrazně vyšší než před rokem, kdy se pohybovala v blízkosti 40 eur za MWh.

Meteorolog společnosti Refinitiv Georg Müller upozornil, že počasí do konce října by mělo být relativně příznivé, s teplotami nad normálem, ale i s částečně nestabilními podmínkami a občasným deštěm. "Zásobníky už skoro přetékají a LNG sem stále proudí, takže bychom se mohli potýkat i s nadměrnou nabídkou," uvedl podle agentury Reuters jeden z analytiků z evropského průmyslu. Ceny by tak podle něj mohly nadále klesat.

Evropské zásobníky plynu jsou podle údajů společnosti Gas Infrastructure Europe zaplněny už téměř z 92 procent, což před zimou překračuje cíle, které si evropské země stanovily. Podle dat výzkumného ústavu Agenda Austria se navíc spotřeba plynu v Evropské unii v první polovině roku snížila o šest procent ve srovnání se stejným obdobím let 2017 až 2021.

"Několik evropských zemí oznámilo, že situace kolem dodávek je před nadcházející zimou dobrá," uvedla podle agentury Bloomberg společnost Energi Denmark, která se zabývá obchodováním s energiemi. "Mírné a větrné počasí znamená, že poptávka v tuto chvíli ještě nezačala opravdu stoupat," dodal podnik.

Analytici společnosti Alfa Energy předpokládají, že ceny plynu v Evropě budou kvůli vysokým dodávkám LNG a téměř plným zásobníkům pravděpodobně pokračovat v poklesu. Podle analytiků oslovených agenturou Reuters by ale další snižování cen plynu mohly omezit zprávy, že Čína požádala státní dovozce plynu, aby přestali LNG prodávat dál asijským a evropským zemím. Peking si tak chce zajistit vlastní dodávky na zimní sezonu.