Celý tým tam nechal duši, řekl Balvín po porážce s Finskem

Praha - Výhrou nad Finskem si mohli čeští basketbalisté před čtvrtečním závěrečným hracím dnem ve skupině D na mistrovství Evropy v Praze zajistit postup do osmifinále v Berlíně, ale po porážce 88:98 musejí doufat, že udělají poslední krok proti Izraeli. Podle pivota Ondřeje Balvína tým nechal na palubovce všechno, ale stále ještě není v ideální rozpoložení, aby to stačilo na úspěch.

"Zvedáme se zápas od zápasu, ale ještě prostě nemáme ideální formu. Ale začínáme se zvedat hlavou, což je důležité. Finové bohužel neskutečně pálili za tři, ale jsou tím známí. Nebyli jsme schopní se s tím vypořádat. Nemůžeme svěsit hlavy, je to výkonnostní tendence, která se teď zvedá. Všichni víme, o co se hraje ve čtvrtek," řekl Balvín.

"My se snažili bojovat, co to šlo. Celý tým tam nechal duši. Musíme uznat, že mají aktuálně větší kvalitu. My jsme se snažili tlačit, bohužel jsme měli některé střely, které kdyby padly, mohl zápas vypadat jinak. Oni taky. Se vším respektem, některé střely, které oni dávají... Jsou to neuvěřitelní střelci," prohlásil.

Hvězdný pivot Finů Lauri Markkanen dal 34 bodů a přidal 10 doskoků. Některé souboje především s ním sudí posuzovali k velké nevoli českých hráčů. "Myslím, že mají v některých situacích citlivější měřítko. A pak když to oni dělají na druhé straně, tak to vypadá, že to nechtějí písknout. Ale nechci si stěžovat na rozhodčí, to není o tom. My jsme prostě měli některé situace zvládnout líp jako tým. Bohužel musíme uznat, že Markkanen má svoji kvalitu, dokazuje to celý turnaj. A my musíme bojovat dál," konstatoval Balvín.

Poprvé šel 217 centimetrů vysoký pivot do hry v 15. minutě, aby se tým zvedl na doskoku. "Snažím se pomoct týmu, jak to jde. Jestli mám hrát dvě minuty nebo deset, chci tam nechat všechno. Neno (Ginzburg) má svoji taktiku. Chápu, že Finové nemají typického pivota, jakým jsem třeba já, tak je to těžší mě povědomě zapojit do hry. Já jsem to očekával, s Nenem jsme se o tom bavili. Čekal jsem, že nebudu tolik hrát," prohlásil Balvín, který si za 18 minut na hřišti připsal sedm bodů, pět doskoků a jednu asistenci.

Za stavu 66:76 sedm minut před koncem přišel český tým o vyfaulovaného Jana Veselého. "Honza je hrozně důležitý hráč, tam to jde poznat. Markkanen s ním měl hodně velké problémy, což šlo vidět. Tam některé situace rozhodčí, myslím, mohli posoudit líp. My se musíme vypořádat s každou situací na hřišti, která nastane, pokud chceme pomýšlet na vítězství," prohlásil Balvín.

"Basket je emotivní sport, emoce k tomu patří. Když cítíte, že se děje něco, co nejde vaším směrem, to člověka naštve. To je normální. A to pískání je tady trochu zvláštnější, jiný, než jsme zvyklí třeba z lig. Já jsem třeba zvyklý, že španělští rozhodčí jsou o dost citlivější, tady nechávají o dost tvrdší hru. Spíš je to o tom přizpůsobit se. Emoce někdy bouchnou," pokračoval.

V publiku při velké účasti Finů nebylo poznat, kdo je domácí tým. "Atmosféra byla skvělá, z obou stran. Finové jsou známí skvělými fanoušky a Češi vůbec nebyli pozadu. Bylo to pade na pade," řekl Balvín o atmosféře vytvořené 10.381 diváky v O2 areně. Ve čtvrtek tam čeká český tým poslední vystoupení proti Izraeli a hráči musí doufat, že pro ně turnaj bude pokračovat nedělním osmifinále v Berlíně. "Věděli jsme, že proti Finům hrajeme extrémně důležitý zápas, teď musíme přepnout hlavu. Izrael je taky tým, který hraje o všechno. Bude to kdo s koho jako na mistrovství světa (2019) a olympijské kvalifikaci. Vždycky jsme to zvládli, teď je otázka, jestli zvládneme i tuhle bitvu," podotkl Balvín,

"Mají extrémně nadaného chlapce Avdiju. Záleží, jak ho budeme schopní bránit. Proti Polsku trefil jedinou střelu, takže bude hodně namotivovaný, protože bude vědět, o co se hraje. Mají některé veterány, zkušené hráče. Teď to není o talentu, ale o tom, kdo to bude chtít víc urvat," dodal Balvín.