Celní správa chce vyrobit dezinfekci ze zabaveného lihu

Praha - Celní správa chce vyrobit ze zabaveného denaturovaného lihu dezinfekční prostředky. Jedná o tom se soukromou firmou. Státní zdravotní ústav vzorky testuje. Pokud budou v pořádku, bude dezinfekce použita podle rozhodnutí ministerstva zdravotnictví. Na tiskové konferenci to řekla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

Celní správa má k dispozici podle Schillerové asi 47.000 litrů zabaveného denaturovaného lihu. "Jednáme s firmou, která by nám z toho namíchala dezinfekční přípravky," řekla ministryně. Dodala, že Státní zdravotní ústav vzorky testuje. "Pokud v pondělí bude potvrzeno, že je to v pořádku, bude použito bezprostředně podle rozhodnutí ministerstva zdravotnictví tam, kde to je potřeba," dodala.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) ve čtvrtek zakázal kvůli šíření nového typu koronaviru vývoz dezinfekčních přípravků na ruce do zahraničí. Opatření platí od dneška do odvolání. Zákaz se týká například obchodníků, nevztahuje se ale na výrobce, kteří mohou i nadále své produkty do zahraničí dodávat. Podle Vojtěcha nařízení míří na spekulanty. Cílem je zajistit dostatek dezinfekčních přípravků pro osobní hygienu na území ČR.

Vojtěch tento týden poznamenal, že ministerstvo zdravotnictví má silné signály o nedostatku dezinfekce v různých institucích. Kvůli koronaviru se nyní zásobují těmito prostředky nejen zdravotnická zařízení, ale také domovy seniorů, školy, úřady, dopravci, firmy i další veřejné a soukromé instituce a jednotlivci.

Schillerová také řekla, že bude jednat o opatřeních celníků při hlídání obchodu s respirátory a rouškami, jejichž cena byla už dříve zastropována.