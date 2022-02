Čekání bylo nepříjemné, jsem rád zpět na ledě, oddechl si Krejčí

Ilustrační foto - Další čeští sportovci odletěli na zimní olympijské hry do Pekingu z Letiště Václava Havla, 2. února 2022, Praha. Na snímku je hokejový útočník David Krejčí.

Peking - Hokejový útočník David Krejčí si oddechl, že se po dvou dnech po příletu na olympijské hry mohl připojit k reprezentaci a zapojit se do přípravy na úvodní zápas proti Dánsku. Jedna z plánovaných opor týmu měla v Pekingu pozitivní test na koronavirus a musela podstoupit další dva testy, které nemoc nepotvrdily.

"Je to za mnou. Bohudík problém přišel hned na začátku a teď už bude všechno v pořádku," řekl Krejčí novinářům po dnešním tréninku. "Kdyby mi někdo řekl, že po dvou dnech skočím na led, byl bych v pohodě. Ale čekání příjemné nebylo. Doufal jsem, že další test bude negativní," přiznal lídr Olomouce, který se do extraligy překvapivě vrátil před sezonou z NHL.

Nepříjemné čekání na izolaci Krejčí zvládal. "Pořádně jsem se dospal po dlouhém letu, viděl jsem nějaký film, zacvičil jsem si. Vnímám i tu pozitivní stránku, mohl jsem si odpočinout a před prvním zápasem zvládnu pár tréninků," řekl. Po druhém negativním testu si hodně oddechl. "Spadla ze mě velká tíha. Přijel jsem sem hrát hokej a bojovat za nároďák. Bylo by na houby, kdybych úplně bez příznaků proležel turnaj v hotelu někde mimo vesnici," uvedl.

První společný trénink si užil. "Jsem rád, že to konečně vyšlo. Cvičení šla rychle po sobě, trénink byl v pohodě. Už se soustředím jenom na to, abych byl lepší a lepší. Snad se v příštích dnech dobře připravíme a vletíme do olympiády vítězně," přál si Krejčí.

Reprezentační trenér Filip Pešán ho zařadil do útoku s Lukášem Sedlákem a Tomášem Hykou. "Dozvěděl jsem se to dnes. Před tréninkem jsme se pobavili jen krátce. Musíme si sednout a nějaké věci si vysvětlit. Kluci jsou velice kvalitní hokejisti. Myslím, že nám to půjde," řekl vítěz Stanleyova poháru z roku 2011 v dresu Bostonu.

Pětatřicetiletý útočník by měl patřit i mezi ústřední postavy přesilových her. I jejich nácviku se tým dnes věnoval. "V zápase jde o proměňování šancí. Teď jsme si jen zkusili, kde kdo bude stát a pár dalších drobností. Potřebujeme hlavně kvalitní finální přihrávku a zakončení. Všichni kluci z obou pětek umí dát gól, nahrát, podržet si puk. Ale každý se ujme trošičku odlišné role. Snad nám to bude klapat," řekl Krejčí.

Podle původního plánu měli Češi v neděli odehrát tréninkový zápas se Švédy, soupeř jej však s ohledem koronavirové problémy zrušil. "Mohli jsme si nějaké věci vyzkoušet, ale taky se mohl těsně před turnajem někdo zranit, někoho mohl trefit puk třeba při oslabení. Musíme věci brát takové, jaké jsou," dodal Krejčí.