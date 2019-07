Čekají se nominace Emmy, mluví se o Viceprezidentce a Hře o trůny

Kit Harington jako Jon Sníh a Emilia Clarke jako Daenerys Targaryen ve scéně ze seriálu Hra o trůny (Game of Thrones).

Los Angeles - O tom, kdo si v září odnese americké televizní ceny Emmy, bude více jasno dnes, kdy budou oznámeny nominace. Média již nyní spekulují o očekávaných úspěších komediálního seriálu Viceprezident(ka) či dramatické série Hra o trůny. Ceny budou uděleny 22. září.

Americká komedie Viceprezident(ka) z dílny HBO získala Emmy v kategorii nejlepší komediální seriál v letech 2013, 2015 a 2017 a podle portálu Gold Derby si letos připíše další vítězství. Očekává se, že nominována bude společně se sitcomem The Marvelous Mrs. Maisel, za kterým stojí Amazon a který si prestižní cenu odnesl loni, a s kriminální komedií Barry.

Šanci stát se nejlepším dramatickým seriálem má letos podle kritiků Hra o trůny, která dospěla do svého finále. Cenu získala Hra o trůny již loni, ale také v letech 2016 a 2015. Gold Derby nicméně míní, že Hru o trůny mohou ohrozit například kriminální drama Volejte Saulovi, komediální drama Tohle jsme my či thrillerové série Na mušce s dramatem Boj o moc.

Nominanty na nejlepšího herce v hlavní roli v komediálním seriálu by se dnes mohli stát Bill Hader (Barry), Michael Douglas (The Kominsky Method) či Jim Carrey (K smíchu). Ze jmen hereček v této kategorii podle Gold Derby jistě zazní Julia Louisová-Dreyfusová (Viceprezident(ka)) a Rachel Brosnahanová (The Marvelous Mrs. Maisel).

V kategorii nejlepší herečka v dramatickém seriálu mají podle médií šanci na nominaci Sandra Ohová (Na mušce), Emilia Clarkeová (Hra o trůny) či Laura Linneyová (Ozark), v mužské kategorii pak Bob Odenkirk (Volejte Saulovi), Sterling K. Brown (Tohle jsme my) nebo Kit Harington (Hra o trůny).