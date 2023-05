Čekají nás čtyři finále, řekl trenér Sparty Priske

Olomouc - Trenér Brian Priske si pochvaloval, že se fotbalisté Sparty dokázali oklepat ze středeční porážky 0:2 se Slavií ve finále domácího poháru a po vítězství 1:0 v Olomouci se udrželi po úvodním kole nadstavby o dva body v čele ligové tabulky. Za týden se jeho svěřenci utkají na Letné v přímém souboji o první místo s vršovickým rivalem, podle dánského kouče však nadcházející pražské derby ještě o titulu nerozhodne. Je přesvědčen, že Spartu do konce sezony čekají čtyři finále.

"Před čtyřmi dny jsme prohráli a kluci ukázali, že jsme schopni se rychle oklepat a prezentovat naši vítěznou mentalitu. I proto jsem rád, že tu jsem a pracuji právě s těmito kluky. Chci poděkovat hráčům za jejich zarputilost a bojovnost," řekl na tiskové konferenci Priske.

Jeho tým čtyři kola před koncem soutěže udržel vedení v tabulce a za týden by v případě vítězství nad Slavií udělal zřejmě rozhodující krok k ligovému titulu, na který Sparta čeká od roku 2014. "Stále hrajeme o 12 bodů, což je ještě dost. V tuto chvíli vedeme o dva body. Samozřejmě derby bude důležité utkání, pokud ale příští týden remizujeme, nebo jeden z týmu prohraje, stále se hraje o dalších devět bodů," poznamenal Priske.

"Ať už utkání příští týden dopadne jakkoliv, rozhodně to neznamená, že se jeden z týmů nevrátí do hry. Nemyslím si, že by po derby bylo rozhodnuto. Vidím to tak, že nás do konce čekají ještě čtyři finále," doplnil pětačtyřicetiletý trenér.

Jeho svěřenci rozhodli zápas v Olomouci ve 26. minutě, kdy se nenápadnou střelou prosadil Martin Minčev. "Byl to jeden velký boj a moc fotbalu jsme neviděli. Výhra je ale v této části sezony důležitější než předvedená hra. Samozřejmě máme ambice hrát pěkný fotbal, občas to ale zkrátka nejde," uvedl Priske.

"Doufám, že příště budeme mít utkání více pod kontrolou a hrát častěji s míčem na svých kopačkách. Těžko ale říci, co nás do konce sezony čeká. Všichni víme, jaká je situace a o co hrajeme. Tušíme, jak budou následující utkání pravděpodobně vypadat," poznamenal Priske.

Odsoudil páteční článek na webu ruik.cz, který obvinil útočníka Tomáše Čvančaru a obránce Jana Mejdra z toho, že měli pozitivní test na kokain. Letenský klub již v sobotu oznámil, že na autora podá trestní oznámení. Web článek krátce po zveřejnění stáhl.

"Mluvili jsme s týmem o tom. Rosa (sportovní ředitel Tomáš Rosický) přijel za kluky na Strahov a společně jsme si situaci popsali a vysvětlili. S Tomášem jsme kluky ujistil, že všichni v klubu stojíme za Čváňou a Mejdžim. Je to nepochopitelné a hanebné. Doufám, že přijdou konsekvence, jelikož tohle se nemůže stávat," prohlásil Priske.

"Doufám, že budou učiněny kroky, aby se nestávalo, že si kdokoliv může o komkoliv psát na internet, co se mu zachce. Z internetu už to totiž nikdy nesmažete. To, co se stalo, je absolutní projev disrespektu vůči hráčům, kteří tvrdě pracují, aby v kariéře něčeho dosáhli," dodal bývalý kouč Midtjyllandu nebo Antverp.