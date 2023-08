Čekací doby na nová auta od loňska klesly až na polovinu

Praha - Čekací doby na nová auta se u prodejců v Česku proti loňsku zkrátily až o polovinu a nejčastěji se u aut objednaných do výroby pohybují od tří do osmi měsíců. V minulém roce zákazníci na auta kvůli chybějícím čipům čekali i déle než rok. Vyplývá to z informací nejprodávanějších značek aut na českém trhu.

"Dostupnost většiny nových aut se letos zlepšila, průměrná čekací doba na výrobu auta letos v červenci poprvé klesla pod šest měsíců. V předchozích dvou letech čekací doba na výrobu vozů všech značek běžně přesahovala 12 měsíců," uvedl ředitel prodeje jednoho z největších tuzemských dealerů Louda Auto Martin Feller. Výjimkou podle něj zůstávají hlavně některé užitkové vozy s pohonem 4x4, na které se stále čeká až jeden rok.

U domácí Škody Auto se podle mluvčí Michaely Sklenářové nejméně čeká na Enyaq a Superb, a to přibližně tři měsíce. Nejdelší čekací lhůta je u Octavie, Kodiaqu a Fabie, kde v závislosti na zvolené výbavě a motorizaci dosahuje až osmi měsíců.

U Toyoty se proti loňskému roku dodací lhůty výrazně zlepšily a většinu modelů má skladem či na dojezdu do tří měsíců. Do tří měsíců zákazníci dostanou vozy Aygo X, Yaris, Yaris Cross, stávající generace C-HR, Corolla Cross, Land Cruiser, GR Supra, Corolla sedan, Camry, bZ4X, Corolla kombi a Yaris Cross. "Zejména u Corolly TS došlo oproti loňsku k velmi výraznému zkrácení dodací doby. Máme k dispozici vozy s dojezdem tři měsíce a na objednávku je aktuálně dodání do konce roku," uvedla mluvčí Toyoty ČR Jitka Jechová. Na SUV bestsellery RAV4 a Hilux se čeká do osmi měsíců.

Pro některé oblíbené modely Volkswagenu může být dodací lhůta podle mluvčího Davida Valenty delší v závislosti na konkrétní konfiguraci, ale situace se postupně zlepšuje. "Pokud jde o náš nejnovější model ID.3 a zbytek rodiny ID., dodací lhůty se pohybují zhruba do tří měsíců. Aktuálně s výrobcem pracujeme na 'fast lane' verzi ID.3, která by mohla být k dodání do 30 dní. Oblíbená SUV jako Taigo, T-Cross a T-Roc lze dodat do tří měsíců, přičemž jejich letní edice jsou skladem. U globálně nejvíce poptávaného modelu Golf a Golf Variant se podařilo snížit dodací lhůtu na šest až devět měsíců," řekl. Na modely Passat a Arteon si podle něj zákazníci počkají tři až pět měsíců. U ostatních modelů se dodání pohybuje od pěti do sedmi měsíců, dodal.

U značky Hyundai podle mluvčího Davida Pavlíčka jde především o to, z jakého výrobního závodu model pochází. "Nejrychleji zákazníci logicky získají modely z Nošovic, které tvoří většinu našich prodejů na českém trhu. Déle se čeká na vozy z turecké produkce, vzhledem k logistice si zákazníci nejdéle počkají na modely, které k nám cestují z Jižní Koreje," řekl ČTK. Na vozy i30 nebo Tucson z Nošovic se průměrně čeká čtyři až sedm měsíců, na i10 a i20 z Turecka pět až sedm měsíců, na Konu z Koreje pět až sedm měsíců a nejdelší dobu dodání má Staria, kde to trvá osm až deset měsíců, uvedl.

Také Kia hlásí zkrácení dodacích lhůt o několik týdnů až měsíců. Nejdéle si nyní zákazníci počkají na Sorento, kde se upravuje výroba modelu a jeho stávající verzi již nejde do výroby zadat. Naopak nejkratší dobu musí zájemci podle mluvčí Kateřiny Vaňkové čekat na Ceed, v jehož případě se lhůty podle varianty pohybují od dvou do pěti měsíců.