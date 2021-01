Čech v Německu čelí obžalobě, že větvemi ohrožoval dopravu

Berlín - Až 15 let za mřížemi hrozí v Německu Čechovi, který podle vyšetřovatelů několik roků dával na silnici větve, čímž ohrožoval řidiče. Obžalobu již prokuratura podala u soudu v saském Zhořelci (Görlitz), napsal dnes deník Sächsische Zeitung. Muž, který dosud nebyl v Česku a ani Německu trestán, vinu popírá.

Prokuratura tvrdí, že 49letý obžalovaný od roku 2014 do roku 2019 v pohraničí s Českem dával řidičům do cesty větve, a to nejméně 52krát. Incidenty se odehrávaly především v oblasti mezi Sohlandem a Taubenheimem na česko-saském pomezí nedaleko Šluknova.

Pokud se u soudu Čechova vina prokáže, hrozí mu podle prokuratury jeden až 15 let vězení. K motivu se vyšetřovatelé nevyjádřili. Muž se k činům nepřiznal a obžaloba se tedy pokusí soud přesvědčit, že za případy stál.