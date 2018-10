Čech Marek Jelínek, který od dubna putuje na koloběžce Asií, se blíží do cíle své cesty. Po 190 dnech jízdy projel osm asijských zemí a ujel 7300 kilometrů. Do Česka se vrátí pravděpodobně koncem října, pak ho čekají přednášky, výstavy fotografií a své zážitky chce sepsat do knihy. Pětatřicetiletý koloběžkář to ČTK napsal z Kuala Lumpuru, odkud mu do cílového Singapuru zbývá posledních 350 kilometrů. Nejhezčím a zároveň nejnáročnějším zážitkem asijské cesty pro něj bylo zdolání okružní trasy kolem masivu osmitisícové Annapurny (na snímku v pozadí).

Čech Marek Jelínek, který od dubna putuje na koloběžce Asií, se blíží do cíle své cesty. Po 190 dnech jízdy projel osm asijských zemí a ujel 7300 kilometrů. Do Česka se vrátí pravděpodobně koncem října, pak ho čekají přednášky, výstavy fotografií a své zážitky chce sepsat do knihy. Pětatřicetiletý koloběžkář to ČTK napsal z Kuala Lumpuru, odkud mu do cílového Singapuru zbývá posledních 350 kilometrů. Nejhezčím a zároveň nejnáročnějším zážitkem asijské cesty pro něj bylo zdolání okružní trasy kolem masivu osmitisícové Annapurny (na snímku v pozadí). ČTK/Jelínek Marek

Praha - Čech Marek Jelínek, který od dubna putuje na koloběžce Asií, se blíží do cíle své cesty. Po 190 dnech jízdy projel osm asijských zemí a ujel 7300 kilometrů. Do Česka se vrátí pravděpodobně koncem října, pak ho čekají přednášky, výstavy fotografií a své zážitky chce sepsat do knihy. Pětatřicetiletý koloběžkář to ČTK napsal z Kuala Lumpuru, odkud mu do cílového Singapuru zbývá posledních 350 kilometrů. "Konec je fakt za rohem", říká.

Jelínek projel Indií, Nepálem, Bangladéšem, Laosem, Vietnamem, Kambodžou, Thajskem a Malajsií. "Jedu pouze na koloběžce, s bagáží váží 24 kilogramů," sdělil Jelínek. Koloběžku vystřídal za letadlo a vlak jen při přesunu mezi Bangladéšem a Laosem.

Nejhezčím a zároveň nejnáročnějším zážitkem asijské cesty pro něj bylo zdolání okružní trasy kolem masivu osmitisícové Annapurny na koloběžce. "A vidět velehory na vlastní oči," dodal. Nejraději by naopak vytěsnil vzpomínky za třítýdenní monzun v Laosu. Na cestě překonal také vysoké venkovní teploty a vlhkost vzduchu v Bangladéši, ale třeba i zběsilou dopravu v Indii a Vietnamu.

Jelínek loni s kamarády projel zhruba stejně dlouhou trasu napříč Jižní Amerikou, proto může srovnávat. "Krajina je hezčí v Jižní Americe a, i když se to nezdá, v mnoha ohledech jsou lidé v Jižní Americe šetrnější k životnímu prostředí. Asie byla hodně komunikativní, temperamentní, těžká včetně počasí. Jižní Amerika je klidnější," zhodnotil. Dalším rozdílem je i to, že na asijskou cestu vyrazil zcela sám, což nyní označuje za nejlepší rozhodnutí v životě. "Člověk je zodpovědný jen sám za sebe, nehledá výmluvy, jede si svoje tempo, nemusí dělat kompromisy. A je to víc kontaktní," sdělil.

Až si v Česku rok odpočine, začne připravovat další cestu. Tentokrát má v plánu africký kontinent. Cestu od Atlantiku k Indickému oceánu by chtěl odstartovat v lednu 2020. "Je důležité cestovat, protože cestování rozšiřuje obzory a formuje člověka," zdůvodnil.