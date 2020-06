Čech je přesvědčený, že Kolář brzy odejde ze Slavie do zahraničí

Praha - Bývalý reprezentační brankář Petr Čech už od podzimu počítal s tím, že ho slávista Ondřej Kolář připraví o rekord v počtu vychytaných nul v české fotbalové lize. Někdejší brankář Chelsea nebo Arsenalu je také přesvědčen, že pětadvacetiletý gólman brzy zamíří do zahraničí.

Kolář v sobotu pomohl čistým kontem Slavii k výhře 5:0 nad Jabloncem a připsal si 18. nulu v ligové sezoně. Překonal tak dosavadní rekord, o který se dělil s Čechem a Zdeňkem Jánošem. "Po podzimní části a vlastně ještě před tím, než fotbal pozastavila pandemie, byl Ondra Kolář na dostřel," uvedl Čech v rozhovoru pro agenturu Sport Invest.

"Bylo zřejmé, že pokud Slavia udrží nastavený trend a bude se jí dařit, tak rekord překoná. A to se i stalo. Sledoval jsem, kdy se to Ondrovi podaří a zda nebude muset nějakou dobu trpělivě čekat, ale zvládl to rychle," řekl Čech, podle kterého Kolářovi k rekordu pomohly nejen spolehlivé výkony, ale také forma celé Slavie.

"Aby se taková sezona vydařila, musí se sejít několik faktorů. Vlastní individuální výkon, týmová výkonnost, ale i trochu štěstí. Jsou chvíle, kdy se věci lámou, jako když soupeř zahodí jasnou šanci, trefí tyčku nebo jde míč o centimetr vedle - to jsou věci, které se ovlivnit nedají, ale samozřejmě k rekordům a k výjimečným sezonám patří," prohlásil.

Čech moc dobře ví, o čem mluví. Je totiž majitelem rekordu anglické ligy v počtu nul v jedné sezoně - v ročníku 2004/2005 pomohl Chelsea k titulu 24 nulami. Je také rekordmanem v celkovém počtu nul v Premier League, kde zaznamenal 202 čistých kont.

"Fotbal je hra milionu kombinací, které se na hřišti proměňují každou vteřinu, vznikají chyby, šance... Jde o to, že i kdyby byla jedna jediná střela za celý zápas, brankář musí být vždy připravený. Proto si myslím, že zásluha jde jak za brankářem, tak za týmem, protože jeden bez druhého by to zkrátka nedokázal," přidal Čech.

Osmatřicetiletý vítěz Ligy mistrů z roku 2012, který nyní pracuje v Chelsea jako poradce sportovního a technického úseku, je také přesvědčený, že Kolář brzy odejde ze Slavie do zahraničí. "V Lize mistrů ukázal, že se může měřit s těmi nejlepšími. Je připravený na zahraničí, co se týče kvality a výkonů. Jestli je připravený začít sám od začátku a budovat si svou pozici, to je věc druhá," uvedl.

"Ale podle mě připravený je a nebude to dlouho trvat. Pokud bude Slavia pokračovat v úspěších a předvádět na mezinárodní scéně dobré výkony, tak o něj v Evropě bude zájem. Už jen záleží, jakou cestu si vybere. Osobně si myslím, že ho v zahraničním týmu uvidíme brzo," dodal Čech.