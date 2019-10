Cebia: Každé dvacáté dovezené auto je po totální havárii

Praha - Každé dvacáté ojeté auto dovezené do ČR bylo po totální havárii a nemělo by se vrátit do provozu. Nějakou nehodu má za sebou 18 procent všech dovážených aut. Kupující se informaci o poškození většinou nedozví. Vyplývá to z analýzy společnosti Cebia, která se zabývá prověřováním původu a historie ojetých vozidel.

"Kupující nezřídka zaplatí o stovky tisíc korun více, než je hodnota vozu (vraku), a navíc riskuje vlastní bezpečnost i bezpečnost posádky, neboť opravované vozy po totálních škodách často nesplňují požadavky na bezpečnost. Taková auta jsou pro mnohé nekalé prodejce důležitým pilířem pro generaci zisku. Hlavním cílem je tedy auto levně opravit a prodat v zahraničí, aby se ztížila možnost škodu na vozu a její rozsah odhalit," uvedl ředitel Cebie Martin Pajer.

Na jeden dovážený vůz se škodní událostí připadá podle analýzy Cebie v průměru 1,5 záznamu o haváriích. Průměrná výše zahraniční škody dosahuje 6459 eur, tedy asi 167.900 Kč. Nejvyšší zaznamenaná škoda přesahuje milion korun, nejčastěji přesahuje 8000 eur (cca 206.000 Kč).

U 77 procent analyzovaných aut se škodní událostí byl prodejcem uvedený německý původ. Podle Pajera to vyvrací mýtus o tom, že vozy z Německa jsou kvalitnější než s českým původem.

V loňském roce se do Česka dovezlo 177.117 ojetých osobních vozidel. Za posledních deset let jich bylo téměř 1,5 milionu. Vozy dovezené do ČR tvoří aktuálně zhruba polovinu ojetých aut nabízených k prodeji. Průměrné stáří všech prodávaných dovezených ojetých vozů bez ohledu na rok dovozu se letos v prvním pololetí pohybovalo na hranici 11 let. Vozy s českým původem vykazovaly průměrné stáří 7,5 roku.