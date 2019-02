Praha - České dráhy v souvislosti s incidenty na železnici z minulého týdne zvýší kontrolu práce strojvedoucích. Podnik zároveň chce zavést kontroly, které by ověřovaly, zda strojvedoucí ve volném čase místo odpočinku nejezdí pro jiné dopravce. ČTK to dnes řekl generální ředitel společnosti Miroslav Kupec. Za mimořádnými událostmi z posledních dnů jsou podle podniku převážně individuální chyby a nejde o systémová selhání.

Drážní inspekce musí od minulého týdne řešit tři mimořádné události. V úterý na Vysočině jel osobní vlak téměř šest kilometrů mezi Martinicemi a Velkým Meziříčím bez strojvůdce. Ve vlaku bylo 11 cestujících, kteří se marně snažili vlak zastavit. Nakonec zastavil sám a nikomu se nic nestalo. V pátek rychlík z Prahy do Mnichova projel v Ejpovicích za Plzní na červenou a vjel na jinou trať. Strojvedoucí zastavili vlaky 34 metrů od sebe. Ani v tomto případě nebyl nikdo zraněn. Poslední incident se udál v sobotu v Českých Budějovicích, kde se srazily dvě posunovací lokomotivy. Jeden strojvedoucí byl lehce zraněn, škoda přesahuje dva miliony korun.

O zvýšení bezpečnosti v souvislosti s incidenty dnes Kupec mimořádně jednal s vedoucími pracovníky ČD a specialisty, kteří mají v podniku na starosti provoz vozidel. Jednání se zúčastnil ministr dopravy Dan Ťok (za ANO).

Výsledkem jednání je, že stovka kontrolorů by měla zintenzivnit kontroly jak při nástupu strojvůdců do služby, tak během jejího výkonu. "Namátkově vykonávají kontroly přímo při jízdě vlaků a zaměřují se například na styl jízdy a dodržování důležitých bezpečnostních pravidel. Na případné chybné postupy na místě strojvedoucí ihned upozorňují," uvedl šéf Českých drah. Další opatření, které státní dopravce zavede, bude nasazení dvou cvičných trenažérů, které by měly otestovat styl práce strojvůdců a případně upozornit na chyby.

Dráhy také chtějí prosadit nové kontroly strojvůdců, které by se zaměřovaly na to, zda volný čas využívají k odpočinku a například nejezdí s vozidlem jiného dopravce. "České dráhy budou prosazovat institut monitoringu licence strojvedoucího do zákona o drahách. Tento monitoring odhalí případy, kdy strojvedoucí pracují u více firem a nastupují do práce unavení po předchozí směně u jiného dopravce a zvyšují tak riziko nehody," dodal Kupec.