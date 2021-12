ČD koupí od Škody Transportation 31 vlaků za 5 mld.

Plzeň - České dráhy (ČD) objednaly od skupiny Škoda Transportation dalších 31 elektrických třívozových jednotek RegioPanter téměř za pět miliard korun. Národní dopravce uplatnil opci ke smlouvě, kterou podepsal s výrobcem na podzim 2020. Nové komfortní vlaky pro provoz v Praze, ve Středočeském, Ústeckém a Královehradeckém kraji budou dodány v roce 2024. Je velmi dobrá zpráva, že na české železnici probíhá velká obnova vozidel, která do veřejné dopravy přiláká více cestujících, řekl dnes ČTK prezident Škody Transportation Petr Brzezina.

"Pokračujeme v avizované masivní obnově naší flotily osobních souprav v regionální dopravě. Aktuálně jsme podepsali objednávku na 31 třívozových jednotek RegioPanter v hodnotě skoro pěti miliard korun, které po svém vyrobení obslouží například osobní vlaky z Prahy přes Kralupy nad Vltavou do Ústí nad Labem nebo na tratích z Hradce Králové do Chlumce nad Cidlinou, Týniště nad Orlicí a Chocně nebo do Jaroměře," uvedl generální ředitel ČD Ivan Bednárik. Nové vlaky nahradí už dosluhující soupravy.

"Věřím, že v nových vozidlech ze Škodovky ocení cestující moderní výbavu, která přispěje ke zvýšení atraktivity cestování veřejnou dopravou. Nová generace vlaků prošla mnoha vylepšeními a v této třívozové kombinaci navíc nabídnou vyšší přepravní kapacitu. Jedná se téměř o nové vozidlo oproti prvním generacím RegioPanterů. Prakticky všechny systémy jsou nové generace, a to jak trakční pohon, který je úspornější a bezpečnější, tak řídicí systém, podvozky mají vylepšený chod a vlak je ještě pohodlnější," řekl místopředseda představenstva Škody Transportation Tomáš Ignačák.

Objednávkou 31 jednotek RegioPanter uplatnily ČD celou zbývající opci na nové vlaky z rámcových kontraktů uzavřených v letech 2019 a 2020. "ČD tak plně vyčerpají oba kontrakty na dodávku až 50 kusů jednotek EMU 160 a 60 jednotek EMU 240 v souhrnné hodnotě přes 15 miliard Kč," řekl mluvčí Škody Transportation Jan Švehla. Po dodání všech objednaných vlaků se rozroste u ČD flotila souprav z rodiny RegioPanter na 147 regionálních a 14 dálkových vlaků. Jednopodlažní elektrické jednotky ze Škodovky jsou úspěšné i v zahraničí. Skupina již dodala 25 jednotek panterů na Slovensko a s tamním výrobcem má smlouvu na dalších 20. Ve výrobě jsou také vlaky pro Lotyšsko a Estonsko, dodal.

Podle Brzeziny investuje skupina Škoda Transportation díky novým kontraktům ve svých závodech v Plzni a Ostravě stovky milionů korun do rozšiřování a inovace výroby a nabírá další stovky zaměstnanců.