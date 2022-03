ČD dnes vypraví další vlak na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny, bude jezdit v Polsku

Praha - Do Polska dnes odjede další vlak Českých drah (ČD) pro převoz lidí prchajících před boji na Ukrajině, využívat ho budou polské dráhy na svém území. Od pátku je to čtvrtý humanitární vlak ČD. Dnes odjede na česko-polskou hranici, kde si jej převezme polská strana, první část soupravy. Druhá přijede ve čtvrtek. ČTK to sdělil mluvčí národního dopravce Petr Štáhlavský.

Náměstek ředitele Českých drah pro osobní dopravu Jiří Ješeta uvedl, že zároveň nařídil připravit další záložní vozy, které by ČD v případě potřeby mohly využít při sestavení dalších evakuačních vlaků. "Budou určeny pro nás a v případě potřeby také pro naše kolegy v zahraničí," uvedl Ješeta.

V současné době Polsko využívá pro přepravu uprchlíků už jeden vlak ČD, které jej tam dopravily den po zahájení ruské invaze na Ukrajinu. Spolu s ním v pátek odjel do polské Přemyšle u hranice s Ukrajinou ještě jeden spoj, který se o den později vrátil s uprchlíky do Bohumína. Další humanitární vlak ČD vyrazil z Bohumína v neděli večer do Čopu u slovensko-ukrajinských hranic, aby přepravil do bezpečí ženy a děti.

Spoje, které se vrátily do ČR, nyní jezdí podle mluvčího mezi Ostravou a ukrajinským Čopem. Tam odváží hmotnou humanitární pomoc a zpět uprchlíky. Předpokládá se, že tyto vlaky budou jezdit denně nejméně do 8. března, doplnil mluvčí. Každý z vlaků má podle něj nejméně deset vozů a kapacit přes 700 lidí. Z Čopu na ostravské hlavní nádraží se spoj vrací mezi 22:00 a 23:00 a ve stejnou dobu vyráží opačným směrem vlak z Bohumína.

V této souvislosti by České dráhy uvítaly, kdyby jim dobrovolníci přinesli do bohumínské stanice potraviny vhodné na cestu, například menší balení džusů pro děti, balené trvanlivé pečivo, uzeniny a sýry, které vydrží aspoň 24 hodin, energetické tyčinky nebo ovoce a zeleninu. "Ti lidé (uprchlíci) jsou desítky hodin na cestě za velmi složitých podmínek, náš vlak je první místo, kde si mohou trochu odpočinout a občerstvit se," uvedl k žádosti o pomoc s občerstvením pro uprchlíky Radovan Šindlář, který koordinuje jízdy vlaků z Bohumína. Dráhy potřebují také jednorázové příbory, malé lžičky, talíře, kelímky a ubrousky.

Vlaky jsou pro uprchlíky zdarma. Státní dopravce vedle speciálních vlaků od pátku umožnil bezplatnou přepravu ve svých vlacích ukrajinským občanům, kteří se budou chtít vrátit do své vlasti. Opatření má usnadnit přesun Ukrajinců hlavně do Bohumína, odkud je možné pokračovat přes Polsko na Ukrajinu, protože ČD vlastní linku na Ukrajinu neprovozují. České dráhy ve spolupráci se slovenským dopravcem posílily kvůli pomoci uprchlíkům i linku Humenné - Praha.