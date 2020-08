ČD budou do Maďarska jezdit dál, RegioJet spojení přeruší

Praha - Vlaky Českých drah (ČD) budou i v září do Maďarska jezdit dál, dopravce pouze omezí některé služby ve vlacích. RegioJet naopak vlakové a autobusové spojení s Budapeští na měsíc zcela přeruší. ČTK to sdělili zástupci obou společností. Maďarsko od 1. září nejméně na měsíc uzavře hranice pro cizince, aby zabránilo šíření koronaviru. Čeští občané, kteří si pobyt v Maďarsku rezervovali před 1. zářím, ale budou smět do země vycestovat, pokud budou mít k dispozici aktuální negativní test na covid-19.

České dráhy uvedly, že vlaky EuroCity Metropolitan, Hungaria, Báthory a EN Metropol pojedou podle platných jízdních řádů. Omezeny ale mohou být restaurační a spací vozy. "Aktuálně tak nebude zařazen restaurační vůz maďarských železnic do vlaku Hungaria," uvedla mluvčí ČD Vanda Rajnochová. Nepojedou ani lůžkové a lehátkové vozy na trase Praha - Budapešť a Budapešť - Varšava.

Cestující mohou požádat o vrácení peněz za jízdenky koupené u pokladny v předprodeji do jakékoliv stanice v Maďarsku, pokud jsou platné od 1. do 30. září 2020. Peníze jim budou vráceny v plné výši. Pokud si někdo koupil jízdenku on-line, může o vrácení peněz požádat na e-shopu ČD. "Cestujícím, kteří plánují cestu 1. října a později, doporučujeme s nákupem dokladů počkat na pozdější termín," dodala Rajnochová.

RegioJet ještě vypraví úterní spoj, který odjíždí v 07:45 z Budapešti, a poté spojení s maďarskou metropolí na měsíc přeruší. Spoje budou jezdit podle platného jízdního řádu čtyřikrát denně pouze v úseku Praha - Brno - Vídeň. Jezdit nebudou ani autobusy RegioJetu na linkách Praha - Bratislava - Budapešť a Vídeň - Budapešť.

"Na spoje jedoucí od 1. 10. 2020, kdy by měla skončit platnost nařízení maďarské vlády, jsou jízdenky standardně v předprodeji - RegioJet obnoví vlakové a autobusové spoje do a z Budapešti ihned, jakmile bude vládní nařízení zrušeno," uvedl mluvčí RegioJetu Aleš Ondrůj.