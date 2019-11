ČD a RegioJet posílí kvůli demonstraci sobotní vlaky do Prahy

Praha - Největší železniční dopravci budou v sobotu v souvislosti s připravovanou demonstrací v Praze na Letné posilovat své spoje. České dráhy navýší kapacity přibližně o 1000 míst k sezení, vozy navíc bude přidávat i RegioJet. Zájem je především o dopolední linky z Moravy do hlavního města a rovněž opačným směrem večer. Vyplývá to z vyjádření dopravců na dotaz ČTK. Zvláštní vlaky vypraveny nejspíš nebudou.

Na pražské Letné se v sobotu uskuteční další protest proti premiérovi Andreji Babišovi (ANO) a ministryni spravedlnosti Marii Benešové (za ANO).

Podle mluvčího Českých drah Petra Šťáhlavského se dá očekávat nejvíce cestujících na linkách ze severní a střední Moravy do Prahy v ranních a dopoledních hodinách. Místa v pendolinech jsou například už vyprodaná. Další nápor pasažérů by měl přijít v opačném směru večer po skončení demonstrace. Mimo exponované časy je jízdenek dostatek.

Podle mluvčího jde většinou o linky, které v běžných dnech nejsou tolik vytížené. Vedle toho ovšem dopravce vlaky také posílí, a to zhruba o 12 vozů navíc. To by mělo navýšit počet míst k sezení zhruba o 1000 sedadel. Zvláštní vlak, který státní dopravce vypravil při poslední demonstraci na Letné v červnu, tentokrát neplánuje.

Vyprodané jsou i některé vlakové spoje RegioJetu. Rovněž u soukromého dopravce jde zejména o linky z Moravy do Prahy na sobotní ráno. RegioJet bude proto stejně jako v jiných dnech, kdy je zvýšená poptávka, posilovat kapacitu o další vozy. Ty by měly přinést stovky míst navíc. "V případě potřeby nasadíme do provozu kapacity, které máme k dispozici, abychom co nejvíce vyšli vstříc zvýšené poptávce po cestování," řekl ČTK mluvčí dopravce Aleš Ondrůj.

Leo Express navýšení kapacit nechystá. Podle mluvčího Emila Sedlaříka jsou víkendové spoje vytížené, což je však podle něj tradiční stav. "Cestující nicméně u Leo Expressu stále místa najdou," dodal.

Výraznou změnu u víkendových spojů ve svém rezervačním systému nezaznamenal ani autobusový dopravce FlixBus. "Přepravní kapacity proto neplánujeme navyšovat" uvedla mluvčí firmy Martina Čmielová.

Demonstrace, kterou pořádá spolek Milion chvilek, se koná tuto sobotu na Letenské pláni od 14:00. Navazuje na protesty, které se uskutečnily v Praze i dalších částech republiky od dubna do června. Akce tehdy vyvrcholily na Letné protestem, kterým byl největší od roku 1989. Podle organizátorů na něj dorazilo čtvrt milionu lidí, podle operátora T-Mobile 283.000 lidí, policie hovořila o zhruba 200.000 lidí. Pořadatelé demonstrace vyčítají premiérovi zapletení do dotační kauzy Čapí hnízdo, kritizují i výměnu ministra spravedlnosti, což vnímají jako Babišovy snahy ovlivňovat v kauze justici.