ČBA: Objem hypoték v únoru meziměsíčně vzrostl o 20 procent, sazby klesly

Praha - Banky a stavební spořitelny poskytly v únoru hypoteční úvěry za 7,9 miliardy korun. Proti lednu to znamená nárůst o 20 procent. Meziročně se objem hypoték snížil o 69 procent, je to ale zlepšení proti lednovému osmdesátiprocentnímu propadu. Úroková sazba u skutečně nových hypoték bez refinancování druhý měsíc v řadě klesala, snížila se na 5,9 procenta z lednových 5,93 procenta. Vyplývá to ze statistik České bankovní asociace (ČBA) Hypomonitor. Do něj dodávají data všechny banky a stavební spořitelny poskytující hypotéky na českém trhu.

Meziměsíční nárůst hypoték byl podle ČBA vyšší, než by odpovídalo běžným sezonním vlivům. Měsíční objem poskytnutých hypoték se dostal na nejvyšší úroveň za posledního půl roku. Přesto ale únorový výsledek patří mezi nejslabší hodnoty za posledních deset let.

Objem skutečně nově poskytnutých hypoték bez refinancování v únoru dosáhl 6,5 miliardy korun po lednových 5,4 miliardy korun. Výsledek je mírně nad průměrem posledního půl roku, který činí 6,2 miliardy korun. Objem refinancovaných úvěrů se zvýšil na 1,33 miliardy korun z lednových 1,15 miliardy korun.

Počet nových hypoték se proti lednu zvýšil o 390 na zhruba 2300. Byl tak nejvyšší od loňského srpna. Nadále je ale počet hypoték v dlouhodobém srovnání hluboce podprůměrný. V první polovině loňského roku byl průměrný měsíční počet nových hypoték kolem 6000, v roce 2021 dosahoval 9500.

Průměrná úroková sazba u skutečně nových hypoték klesala druhý měsíc v řadě a dostala se na úroveň loňského října. Stále je ale na nejvyšší úrovni za posledních 20 let, ačkoli v letech 2008 a 2009 se pohybovala také na obdobně vysokých hodnotách. Takzvané realizované úrokové sazby přitom na rozdíl od cen nabídkových reflektují skutečnou reálnou úrokovou sazbu u podepsaných hypotečních smluv. Nabídkové sazby se nejčastěji pohybují v rozpětí mezi šesti a sedmi procenty, jejich průměr v posledním půl roce stagnuje mírně nad šesti procenty.

"Tržní úrokové sazby jsou v souvislosti s nejistotami ve světové a domácí ekonomice v posledním období velmi rozkolísané a poměrně často mění svůj směr. V letošním roce jsou v průměru jen nepatrně nižší, než byly v posledních měsících minulého roku, což odpovídá i mírnému poklesu hypotečních sazeb. Obecně pak platí, že finanční trhy v současnosti předpokládají, že úrokové sazby budou klesat jen velmi pozvolna, což naznačuje, že i případný pokles hypotečních sazeb bude v následujícím období jen velmi mírný," uvedl hlavní ekonom ČBA Jakub Seidler.

Průměrná výše hypotéky v únoru mírně vzrostla na 2,86 milionu korun, stále ale zůstává hluboko pod rekordní úrovní roku 2021, kdy dosáhla 3,46 milionu korun. S přísnějšími pravidly ze strany ČNB a vysokými úrokovými sazbami zvyšujícími měsíční splátky totiž musely některé domácnosti zamýšlenou hypotéku snížit.