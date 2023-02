ČBA: Objem hypoték v lednu klesl o 16 procent, sazby po dvou letech mírně klesly

Praha - Banky a stavební spořitelny poskytly v lednu hypoteční úvěry za 6,5 miliardy Kč, což je proti prosinci pokles o 16 procent. Úroková sazba u skutečně nových hypoték bez refinancování poprvé po dvou letech mírně poklesla, a to z 5,98 na 5,93 procenta. Vyplývá to ze statistik České bankovní asociace Hypomonitor. Do něj dodávají data všechny banky a stavební spořitelny poskytující hypotéky na českém trhu.

"Objem poskytnutých hypoték byl v lednu nejnižší od února roku 2014, ale obecně se poslední měsíce pohybují spíše na úrovních, které byly běžné deset let zpátky. Z pohledu počtu poskytnutých hypoték se trh dostal na hodnoty nejnižší za posledních 20 let. Hypoteční trh je tak nadále zamrznutý a jeho dvouciferný pokles bude pokračovat i v letošním roce,“ uvedl hlavní ekonom ČBA Jakub Seidler.

Objem skutečně nově poskytnutých hypoték bez refinancování v lednu dosáhl 5,4 miliardy Kč po prosincových 6,6 miliardy Kč. Jde o nejnižší hodnotu od ledna roku 2014. Objem refinancovaných úvěrů činil 1,15 miliardy Kč, obdobně jako v prosinci. Objem skutečně nově poskytnutých hypoték meziměsíčně klesl o 18,7 procenta a meziroční propad setrval stejně jako v prosinci u 80 procent.

“Ačkoli prosinec minulého roku přinesl určité naděje, že na hypotečním trhu dochází k mírnému oživení, lednová čísla byla pro nás spíše zklamáním. Hypoteční trh tak zůstává v útlumu a meziroční propad zůstává na výrazných 80 procentech. A to i přesto, že aktivita na hypotečním trhu začala v loňském roce zpomalovat a již se také v meziročním pohledu nesrovnáváme s mimořádným rokem 2021,“ uvedl vedoucí oddělení hypoték Fio banky Jiří Zita.

Zatímco v prosinci banky poskytly 2300 skutečně nových hypoték, v lednu to bylo o 400 méně. To je nižší hodnota než v září minulého roku, kdy počet nově poskytnutých hypoték jen mírně překonal hranici 2000. Přitom průměrný měsíční počet nových hypoték se v první polovině minulého roku pohyboval kolem 6000, přičemž předloni dokonce dosahoval 9500.

Úroková sazba je nyní nepatrně nad hodnotou z října minulého roku, stále se však nachází na nejvyšších úrovních za posledních 20 let, ačkoli v letech 2008 a 2009 se pohybovala také na obdobně vysokých hodnotách. Takzvané realizované úrokové sazby přitom na rozdíl od cen nabídkových reflektují skutečnou reálnou úrokovou sazbu u podepsaných hypotečních smluv. Nabídkové sazby se nejčastěji pohybují v relativně širokém rozpětí mezi šesti až sedmi procenty, jejich průměr však v posledním půl roce stagnuje mírně nad šesti procenty.

Průměrná hypotéka v lednu klesla na 2,83 milionu Kč, což je nejnižší hodnota od září roku 2020. S přísnějšími pravidly ze strany ČNB a vysokými úrokovými sazbami zvyšujícími měsíční splátky totiž musely některé domácnosti zamýšlenou hypotéku snížit.