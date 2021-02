ČBA: Měsíční splátka u průměrné hypotéky loni klesla o 800 korun

Praha - Měsíční splátka u průměrné hypotéky v roce 2020 klesla o 800 korun. Vyplývá to z Indexu RPSN ČBA, tedy průměrné roční procentní sazby nákladů, která byla za prosinec podle statistiky ČNB u hypotečních úvěrů 2,18 procenta. Proti listopadu 2020 tak klesla o 0,01 procentního bodu. V prosinci 2019 byla 2,50 procenta, tudíž meziročně se snížila o 0,32 procentního bodu, informovala ČTK Česká bankovní asociace.

"RPSN i úrokové sazby v prosinci ještě klesly. Je ale vidět, že pokles už je minimální. To signalizuje, že i konkurenční boj má svoje meze a banky už nemají prostor jít se svými sazbami dál dolů. Naopak. Sazby na mezibankovním trhu rostou, a to vytvoří tlak na to, že banky budou muset jít se svými sazbami pomalu nahoru," uvedl poradce České bankovní asociace Vladimír Staňura.

Napomáhají tomu podle něj i vyjádření ČNB o tom, že v tomto roce bude zvedat svoji základní úrokovou sazbu. Rozdíl mezi průměrným RPSN a průměrnou úrokovou sazbou je 0,17 procentního bodu, což je rozdíl obvyklý, dodal.

Nové hypoteční úvěry na bydlení od bank a stavebních spořitelen dosáhly v prosinci 2020 celkového objemu 23,1 miliardy korun. Je to o miliardu korun více než v listopadu 2020. A zároveň o 8,5 miliardy korun, tedy o 57 procent více než v prosinci 2019.

Za celou historii statistiky ČNB nebylo prodáno tolik hypotečních úvěrů jako v prosinci 2020. Dobře se vedlo v prodejích i stavebním spořitelnám. Za celý rok 2020 se tedy prodalo hypoték za 217 miliard korun, což znamená zcela rekordní rok. Ten dosavadní rekordní byl rok 2018, kdy se prodalo hypoték za 187 miliard korun.

Staňura předpokládá, že úrokové sazby půjdou pomalu nahoru. Až se s větší proočkovaností vrátí život ekonomiky i domácností do normálu, pomine podle něj enormní tlak na 'útěk do bezpečí'. Pomalu bude ustupovat efekt ze zrušení daně z převodu nemovitostí. Růst cen nemovitostí na bydlení se zpomalí. ČNB v tomto roce zvedne svoji úrokovou sazbu a nejspíš znovu zavede přísnější regulaci hypotečního trhu.

"Toto vše bude mít vliv na to, že v letošním roce trh oslabí a rekordní rok se opakovat nebude. Ovšem i trh menší o deset až dvacet procent bude stále krásný výsledek," poznamenal.

Refinancování hypotečních úvěrů od bank a stavebních spořitelen, tedy přechod k jiné bance, za prosinec výrazně vzrostlo, a to na sedm miliard korun. To je největší objem refinancování v historii hypotečních úvěrů v ČR, podotkl.

Rekordním objemům refinancování napomáhá podle něj několik vlivů. Bezpochyby jsou to nízké úrokové sazby, kdy mezi bankami zuří konkurenční boj o klienty. Velmi napomáhá refinancování i to, že při předčasném splacení hypotéky spotřebitelé nemusejí platit za svoji opci na předčasné splacení. A v neposlední řadě také působí zrušení daně z převodu nemovitosti. Objem refinancování zůstane ještě nějakou dobu vysoký. Zbrzdí ho až růst úrokových sazeb, uzavřel.