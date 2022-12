ČBA: Lidé mají v peněženkách desítky milionů neplatných bankovek

Praha - Lidé stále mají v peněženkách desítky milionů bankovek, jejichž platnost skončila letos v polovině roku. Nejvíce rozšířené jsou neplatné stokoruny, kterých v oběhu nadále zůstává 22 milionů, tedy zhruba třetina všech stokorun. Dnes na to upozornila Česká bankovní asociace. Ke konci června skončila platnost bankovek v hodnotě 100, 200, 500, 1000 a 2000 Kč vydaných v letech 1995 až 1999, které lze do poloviny roku 2024 bez poplatku vyměnit za nové v každé bance.

Bankovky, které Česká národní banka (ČNB) stahuje z oběhu, jsou rozpoznatelné především šířkou stříbřitého proužku, který protíná bankovku. Ten je úzký a jeho barva se při naklopení nemění, zatímco nejnovější vzory bankovek mají proužek širší, jenž při naklopení mění barvu z hnědofialové na zelenou.

"Doporučuji zkontrolovat peněženky nebo jiná místa, kam lidé peníze ukládají. Mohlo by se stát, že by se mohli pokoušet kupovat vánoční dárky neplatnými bankovkami. V oběhu je totiž z celkového počtu stokorun stále více než jedna třetina neplatných. U dvoustovky je to více než jedna pětina. Podle údajů z ČNB jde celkově o desítky milionů kusů neplatných bankovek," uvedl dnes Tomáš Hládek z České bankovní asociace.

Bankovky, jejichž platnost skončila v polovině letošního roku, je možné měnit na všech pobočkách bank, kde mají pokladnu nebo vkladový bankomat. Banky je budou přijímat do konce června 2024, poté už bude možné bankovky vyměnit za platné pouze na pobočkách ČNB.

Obchodníci nemají povinnost neplatné bankovky přijímat. Pokud je přijmou, nesmí je už vracet do oběhu. Pokud by zákazník při placení dostal zpět neplatnou bankovku, má právo na místě požádat o výměnu za platnou, protože obchodníci podle zákona musí vracet zákazníkům výlučně platné tuzemské bankovky a mince.

ČNB rozhodla o stažení staršího vzoru bankovek kvůli tomu, aby u běžně používaných peněz v hodnotě 100 až 2000 korun byl v oběhu pouze jeden vzor. Podle centrální banky to bude znamenat zjednodušení pro české občany i zahraniční návštěvníky, protože bude možné snáz rozeznat, že bankovka není padělek. Ze vzorů bankovek s tenkým proužkem zůstává v platnosti pouze bankovka v hodnotě 5000 korun.

V České republice bylo ke konci loňského roku v oběhu zhruba 2,73 miliardy bankovek a mincí, meziročně o tři procenta víc. Hodnota peněz v oběhu byla zhruba 728 miliard korun. Z bankovek bylo nejvíce ke konci loňského roku dvoutisícikorun, a to 177,3 milionu kusů. Následují tisícikorunové bankovky, dvoustovky a stovky. Údaje nezahrnují hodnotu a počet pamětních mincí.