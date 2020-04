Části UK asi obnoví aktivity pro studenty až od 4. května

Praha - Části Univerzity Karlovy (UK) zřejmě obnoví v omezené míře výuku a další činnost až od pondělí 4. května a nikoli už 27. dubna, jak předpokládá rozhodnutí vlády ze čtvrtka. Příští týden by se fakulty měly rozhodnout, jakým způsobem budou aktivity pro omezený počet lidí organizovat. Až od dalšího týdne by měly fungovat ve všech fakultách. Vyplývá to z informací, které ČTK poskytl mluvčí školy Václav Hájek. Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU) podle mluvčí Karly Mráčkové rozhodnutí vlády respektuje a bude podle něj postupovat.

Od pondělí se podle rozhodnutí vlády v omezeném režimu otevřou vysoké školy pro studenty všech ročníků, a to pro aktivity nanejvýš pěti lidí. Vláda tak ještě více uvolnila opatření, které školy kvůli šíření koronaviru od 11. března zavřelo. Od uplynulého pondělí byly vysoké školy otevřené v omezené míře pro aktivity studentů v posledním ročníku studia. Mělo to znamenat možnost konat individuální konzultace či zkoušky, včetně státnic a rigorózních zkoušek.

"V týdnu od 27. dubna 2020 si fakulty rozhodnou a nastaví způsob výuky, individuálních konzultací a zkoušení tak, aby od 4. května 2020 v intencích uvedeného usnesení vlády byla obnovena výuková a další činnost na všech fakultách UK," uvedl rektor školy Tomáš Zima v dopise fakultám, který má ČTK k dispozici. Upozornil je zároveň, že v řádu dnů by mohlo nastat další rozvolnění opatření. Podle něj lze uvažovat o navýšení počtu studentů na deset lidí ve výuce, případně na 20 studentů v laboratorní či praktické výuce. Zdůraznil, že je ale dál potřeba dodržovat všechna hygienická opatření.

Podle mluvčí ČZU je adaptace na nové podmínky poměrně snadná, protože jen rozšiřuje okruh studentů, kteří se mohou účastnit aktivit do maximálního počtu pěti lidí. Vedení školy očekávalo, že se podmínky možná budou dál uvolňovat a nyní pracuje na aktualizaci rozhodnutí rektora z minulého týdne.

"Opatření vlády respektujeme a budeme podle nich postupovat. Zcela jistě usnadní studentům dokončit studium v tomto akademickém roce," řekla Mráčková. Možnost individuálních konzultací a zkoušek podle ní škola vítá především u předmětů, které se zakončují praktickou zkoušku. Prezenční výuka se podle ní ale již v tomto semestru neobnoví.

V souladu s opatřením vlády budou podle Mráčkové v ČZU povoleny konzultace nebo zkoušky za přítomnosti nejvýše pěti lidí, laboratorní práce pro stejně omezený počet lidí a praktická výuka či praxe. Za organizaci a bezpečnost při aktivitách bude odpovídat pedagog, uvedla. Studenti se budou moct účastnit aktivit pouze, pokud nebudou mít příznaky virového onemocnění či nařízenou karanténu. Při vstupu do budovy budou muset poskytnout čestné prohlášení, že nebyli nemocí ani v předchozích dvou týdnech. U vstupu do zkušební místnosti si budou muset dezinfikovat ruce, popsala.