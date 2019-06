Část země zažila tropickou noc, v Jeseníku bylo skoro 22 stupňů

Praha - Na řadě míst republiky dnes panovala letošní první tropická noc. Teploty vzduchu, které po celou noc neklesly pod 20 stupňů, zaznamenaly na 33 ze všech zhruba 250 stanic. Nejtepleji bylo na stanici Jeseník, kde naměřili 21,9 stupně, na letišti Chotusice na Kutnohorsku v noci vyšplhal teploměr na 21,7 stupně. ČTK to řekl Miroslav Hakl z Českého hydrometeorologického ústavu. Tropická noc by měla být i ta následující, a to na místech, kterým se vyhnou bouřky.

Rekordy pro nejvyšší minimální teplotu pro 11. červen padly v noci na dnešek na polovině všech stanic, na dvaceti z nich bylo překonáno i noční maximum za červen. Tam, kde měří teplotu alespoň 30 let, hlásí překonané rekordy na 18 místech.

Mimořádně teplou noc zažili lidé ve středních Čechách či ve východní polovině republiky, zatímco tou dobou západními a severními Čechami procházely intenzivní bouřky s přívalovým deštěm a kroupami. Bouřky, které mohou být na severozápadě znova velmi silné, očekávají meteorologové znovu od dnešního odpoledne.