Praha - Část zákonodárců, které prezident Miloš Zeman nepozval na nedělní předávání vyznamenání, ale z hradní kanceláře jim přišla alespoň pozvánka na následnou recepci, na Hrad nepůjdou. Mezi nimi exministr zahraničí a doyen Sněmovny Karel Schwarzenberg (TOP 09) či bývalá předsedkyně dolní parlamentní komory Miroslava Němcová (ODS). Poslankyně v otevřeném dopise hlavě státu vytýká, že na oslavu stého výročí nepozval ty, kteří mají výhrady k jeho pojetí prezidentského úřadu.

Podle Němcové Zeman neakceptovatelným způsobem rozdělujete celou společnost. "Na oslavu významného milníku naší historie jste nepozval některé příslušníky akademické obce, představitele veřejného života, členy zákonodárného sboru. Jde zejména o ty, kteří mají výhrady proti způsobu, jakým vykonáváte svůj úřad," uvedla v listu, který má ČTK k dispozici. Oznamuje v něm, že na recepci proto nepřijde a výročí si připomene a důstojně oslaví jiným způsobem.

Zatímco na akt udílení vyznamenání Hrad zve stovky hostů, recepce je určena pro více lidí, podle mluvčího Hradu Jiřího Ovčáčka pro tisíce. Za hanebné a směšné má to, aby ústavní činitelé sledovali dění v hlavním sále v předsálí u chlebíčků, senátor TOP 09 Jiří Růžička. "Nejdříve by Senát zrušil, pak by si přál víc pracovitých senátorů, přidal by jim na odbornosti, když mu nezaplatili oběd, tak je vyloučí předem, a když ani to nepomůže, tak je nechá stát v předsálí. Je to trapné, hanebné a směšné, u toho rozhodně soudný člověk nemůže asistovat," napsal na facebooku.

O Schwarzenbergově rozhodnutí neúčastnit se recepce řekla ČTK mluvčí TOP 09 Lenka Brandtová.

Proti tomu, že prezidentská kancelář nepozvala všechny politiky, se ohradí vedení Sněmovny. Opoziční strany potom plánují vlastní akce k připomínce výročí. ODS navrhla, aby dolní komora přijala slavnostní deklaraci. Pod záštitou poslanců STAN a dalších stran se v pátek ráno ve Sněmovně uskuteční setkání se studenty. "Věřím, že oproti prezidentovu představení před hradními sympatizanty, oslavíme kulaté výročí důstojně v přátelské atmosféře mezi studenty a politiky," řekl ČTK poslanec hnutí STAN Jan Farský.