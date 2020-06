Část školáků dostala vysvědčení a začaly jim prázdniny

Praha - Školní rok sice oficiálně končí až v úterý, v řadě základních škol si ale žáci převzali vysvědčení už dnes. Předčasný konec druhého pololetí, které letos výrazně poznamenala epidemie koronaviru, jim umožnilo rozhodnutí vedení škol vyhlásit na pondělí a úterý ředitelské volno. Některá školská zařízení chtějí využít dřívější začátek prázdnin k zahájení plánovaných oprav a rekonstrukcí.

S rouškami na ochranu proti koronaviru a přeměřenou teplotou si dnes přišli vyzvednout vysvědčení žáci Základní školy Brána jazyků na Uhelném trhu v Praze 1. Vedení školy zorganizovalo jejich příchod v souladu s doporučeními proti koronaviru tak, aby se nepotkali všichni najednou. Účast na předávání vysvědčení byla dobrovolná. Například ve třídě šesťáků se sešlo 17 z 24 žáků a žákyň, kteří do ní běžně chodí.

Některé školy vyžadovaly od rodičů dokument o bezinfekčnosti jejich dětí. "Kdo nebude mít vyplněné a podepsané čestné prohlášení a roušku, nebude vpuštěn do budovy školy. Bude moci vyčkat na předání vysvědčení třídním učitelem před budovou školy po ukončení vydávání vysvědčení ve třídě," upozornilo s předstihem vedení olomoucké základní školy Svisle.

Čestné prohlášení rodičů, že jejich děti nemají příznaky covidu-19, žádali dnes po rodičích také na ostravské Základní škole Provaznická. Předání vysvědčení si tam třídy řešily individuálně. Některé ho předávaly na zahradě, jiné ve třídě.

Předávat vysvědčení venku, konkrétně na školním hřišti, měli dnes v plánu také na Základní škole Zeyerova v Olomouci. Kvůli prudkému dešti si ale nakonec žáci přebrali hodnocení za práci ve druhém pololetí v tělocvičně.

Kvůli uzavření škol v souvislosti s mimořádnou situací kolem koronaviru doporučovalo ministerstvo školství slovní hodnocení. Například na základní škole v Jablonném nad Orlicí na Orlickoústecku dostaly děti na prvním stupni od třídních učitelů ke známkám i dopis s hodnocením.

Originálně přistoupili k hodnocení žáků v liberecké základní škole Husova. Známky na vysvědčení byly překryty obrázky mraku, slunce, roušek a nápis Společně jsme to zvládli. "Zakryté známky jednak říkají, že nejsou úplně vypovídající, a jednak dávají dětem i trvalou vzpomínku na tuto dobu," řekla ČTK ředitelka školy Blanka Lukeš Reindlová. V Liberci se dnes rozdávalo vysvědčení zhruba v polovině z 20 městských základních škol.

Některým školám dnešní předání vysvědčení umožní rychlejší zahájení plánovaných oprav a rekonstrukcí. "Pro dřívější ukončení školního roku jsme se rozhodli s ohledem na mimořádnou situaci, která nás všechny v průběhu druhého pololetí zasáhla a také z důvodu zahájení stavebních prací," potvrdil ČTK ředitel základní školy v Ludgeřovicích na Opavsku Karel Moric. Škola chce postavit nástavbu s odbornými učebnami.

Do končícího školního roku výrazně zasáhla pandemie koronaviru, kvůli které děti velkou část druhého pololetí nechodily do školy a učily se z domova. Školy se zavřely 11. března a v květnu a červnu se jejich provoz obnovil jen v omezené míře. V běžném režimu by měly školy začít fungovat od září.