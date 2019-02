Praha - Vedení Hradce Králové, Jihlavy nebo Královéhradeckého kraje odmítají dotovat Český svaz bojovníků za svobodu (ČSBS). Plzeň dotaci svazu výrazně snížila. Samosprávy kritizují kroky celostátního vedení svazu, jako třeba ocenění komunistického poslance Zdeňka Ondráčka, který za sametové revoluce zasahoval jako policista proti demonstrantům. Většina úřadů bude o příspěvcích pro ČSBS teprve rozhodovat, některé ještě žádost od svazu nedostaly. Již dříve odmítl podpořit státní dotaci pro ČSBS premiér Andrej Babiš (ANO).

Královéhradecký kraj má žádost o dotaci pro ČSBS teprve projednávat, ale hejtman Jiří Štěpán (ČSSD) již oznámil, že dotaci nepodpoří. "Aktivity vedení (ČSBS) skutečně nedělají Českému svazu bojovníků za svobodu dobrou reklamu," řekl. Kritizuje i to, jak svaz naložil s minulou dotací 150.000 korun z roku 2016. "Z toho část byla určena pro členy (ČSBS) na nákup léků a zdravotních pomůcek. ČSBS jim nedal ani korunu a peníze s ostudou vraceli. Kraj pak vyplatil peníze členům individuálně," uvedl.

Podobný názor má hradecký primátor Alexandr Hrabálek (za ODS), který ale není proti podpoře místního sdružení ČSBS. "Město v posledních letech činnost a fungování ČSBS nedotovalo. Pouze drobné dary a příspěvky v posledním roce šly výhradně na akce pořádané místní organizací, se kterou město má dlouhodobě korektní spolupráci. Věřím, že tomu (tak) bude nadále i přes nesouhlas s aktivitami současného vedení centrály svazu," řekl.

Městská rada Jihlavy již minulý týden podle České televize zamítla žádost ČSBS o dotaci. Primátorka Karolína Koubová (Fórum Jihlava) řekla, že město nesouhlasí s udělením medaile Ondráčkovi a problémem je i neprůhledné účetnictví ČSBS. Město odmítlo dát peníze ČSBS i kvůli tomu, že by je muselo poslat pražské centrále a nemůže ho dát přímo místní pobočce svazu, řekla primátorka ČTK. S činností pobočky Jihlava problém nemá. "V tuhle chvíli hledáme velmi intenzivně cestu, jak jí ten dar poskytnout, abychom zajistili pietní akce, které pořádají," uvedla.

Zastupitelstvo Plzně rozhodlo 7. února o snížení příspěvku ČSBS. Namísto požadovaných 70.000 korun přiznalo místní organizaci 20.000 Kč. Primátor Martin Baxa (ODS) uvedl, že na snížení příspěvku mělo vliv i počínání centrály svazu. "ČSBS je v celostátním měřítku organizace, která se činy a slovy svých představitelů nedistancuje od minulého režimu. Je to spolek, který se opakovaně prezentuje postoji, se kterými já rozhodně ztotožněn nejsem. Je to současně organizace, která neváhá v případě, je-li podrobena veřejné demokratické kritice, podávat trestní oznámení na ty, kteří pouze její činnost hodnotí," řekl na jednání zastupitelstva.

Například Ústí nad Labem příspěvek ČSBS neposkytuje a v Liberci dostal svaz peníze naposledy v roce 2016, a to 5000 korun. "To ale neznamená, že by jim to nebylo schváleno. Nemusela přijít žádost. Ani letos, k dnešnímu dni, od nich žádost nemáme," řekla mluvčí města Jana Kodymová.

Liberecký a Moravskoslezský kraj i Kraj Vysočina budou teprve o dotacích pro ČSBS jednat. Letos je v Libereckém kraji navržena dotace 10.000 na provoz svazu a dalších 20.000 korun žádá pobočka z České Lípy. Loni kraj poskytl ČSBS přes 50.000 korun. Od Moravskoslezského kraje žádá ostravský výbor ČSBS 100.000 korun. Stejnou částku dostal ostravský výbor loni a po 50.000 dal kraj výborům ČSBS Nový Jičín a Beskydsko. Vysočina každoročně podporuje svaz 20.000 korunami. Žádost o příspěvek svaz kraji doručil, řekla mluvčí kraje Jitka Svatošová.

I zlínská radnice bude dar pro ČSBS teprve schvalovat. Podle mluvčího města Zdeňka Dvořáka může být stejný jako loni, tedy 5000 korun. České Budějovice zase loni daly místní pobočce svazu 10.000 a letos je plánován stejný příspěvek. O dotaci má rozhodnout rada města.

Řada krajů a měst zatím žádost ČSBS o příspěvek nedostala. Mezi nimi je třeba Brno. Loni svaz žádal Brno o dotaci na literaturu, ale peníze nedostal, řekla Kateřina Gardoňová z tiskového oddělení magistrátu.

Premiér Babiš již loni prohlásil ve Sněmovně, že nepodpoří návrh, aby ČSBS dostal v letošním roce z vládou schválené předlohy státního rozpočtu 6,3 milionu korun. Na dotaci pro ČSBS se Babiše ptal poslanec ODS Jakub Janda, který označil ČSBS za pofiderní spolek, jenž adoroval bývalé estébáky. Kvůli tomuto výroku podal ČSBS na Jandu trestní oznámení.

ČSBS se dostal do středu pozornosti také třeba po projevu svého předsedy svazu Jaroslava Vodičky na tryzně v Terezíně. Židovské obce označily Vodičkovy výroky o uprchlících za xenofobní. Svaz musel také řešit problémy ve vedení, když na funkci místopředsedy rezignoval válečný veterán Pavel Vranský. Sdružení jako důvod uvedlo jeho vysoký věk, ale Vranský rezignaci zdůvodnil ztrátou důvěry ve správné vedení svazu. Další potíže svaz řešil v souvislosti s převzetím vedení lidické organizace političkou Janou Bobošíkovou. Kvůli ní z tamní pobočky odešly tři poslední žijící dospělé svědkyně lidické tragédie.