Část opozice má Vrbětice za ruský terorismus v ČR

Praha - Část opozice mluví o podezření na zapojení příslušníků ruské tajné služby do výbuchů ve Vrběticích jako o ruském terorismu na území ČR. Vyzvali premiéra Andreje Babiše (ANO), aby o případu jednal v EU a NATO. Šéf ODS Petr Fiala chce věc projednat ve Sněmovně, případně i na mimořádné schůzi. Vyplývá to z vyjádření na twitteru a sdělení, které strany poskytly ČTK. Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček uvedl, že nejvyšší ústavní činitelé postupují v součinnosti.

Babiš dnes večer oznámil, že české bezpečnostní složky mají důvodné podezření, že do výbuchu muničního areálu ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014 byli zapojeni příslušníci ruské tajné služby GRU. Z Česka bude kvůli tomu vyhoštěno 18 pracovníků ruské ambasády, kteří byli identifikováni jako členové ruských tajných služeb, dodal vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD), který je nyní pověřen i řízením ministerstva zahraničí. Praha se zřejmě rozhodla zavřít své velvyslanectví v Moskvě, řekl k tomu agentuře Interfax nejmenovaný ruský diplomatický zdroj.

"Premiér i prezident by měli jednat na úrovni EU a NATO s našimi partnery. Požádat je také o podporu naší reakce vůči Rusku, není to jen teroristický čin vůči ČR, ale také akt vůči členskému státu EU a NATO!" napsal na twitteru předseda lidovců Marian Jurečka. "Nejde to nazvat jinak než akt nepřátelství a státního terorismu," uvedl Fiala. Za nový ruský státní terorismus na území ČR od roku 1968 případ označil europoslanec STAN Stanislav Polčák. V Evropském parlamentu navrhne rezoluci odsuzující násilné postupy Ruska, dodal.

Fiala chce ve Sněmovně svolat příslušné výbory a komise. Sněmovní branný výbor plánuje co nejrychleji svolat jeho předsedkyně Jana Černochová (ODS). "Budeme chtít zařadit projednání jako první bod na úterní jednání Sněmovny," napsal šéf občanských demokratů. Pokud by požadavku nevyhovělo ANO, ČSSD a KSČM, chce svolat mimořádnou schůzi dolní parlamentní komory, dodal.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš považuje informace o výbuchu ve Vrběticích za alarmující a první reakci vlády minimálně v tuto chvíli za odpovídající. "Předpokládám, že další kroky budou následovat. Pirátští poslanci požadují svolání bezpečnostního výboru Sněmovny," napsal na twitteru.

Projednání případu ve sněmovním bezpečnostním výboru ještě do konce dubna požaduje předseda SPD Tomio Okamura. Výbor by měl dostat důkazy pro tak závažná obvinění, řekl ČTK. Vyzval vládu, aby jednala s chladnou hlavou. Uvedl také, že příští týden požádá o schůzku ruského velvyslance, aby zjistil jeho stanovisko. Předsedu KSČM Vojtěcha Filipa se ČTK zatím nepodařilo kontaktovat.

Jednat se o případu zřejmě bude také v Senátu. Na nejbližší schůzi jeho zahraničního výboru šéf výboru Pavel Fischer pozval ředitele Bezpečnostní informační služby (BIS) Michala Koudelku a šéfa Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jiřího Mazánka. Fischer to uvedl na twitteru.

Babiš by měl okamžitě žádat svolání summitu EU a jednat o společném postupu, napsala na twitteru předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. "Na našem území byli zabiti dva čeští občané a stovky jich musely být evakuovány. To není jen o naší ruské páté koloně, ale i té evropské," dodala.

Ještě chce někdo Rusko nechat stavět jadernou elektrárnu v ČR? napsal na twitteru šéf STAN Vít Rakušan. "Babišova vláda bude muset přehodnotit své postoje a přestat podceňovat bezpečnostní hrozby, ruské firmy se nesmějí podílet na dostavbě Dukovan," uvedl Fiala.

Prezident Miloš Zeman byl o případu informován premiérem i vicepremiérem v průběhu dneška, napsal na twitteru mluvčí Hradu Ovčáček. "Prezident republiky tedy veškeré informace má k dispozici. Nejvyšší ústavní činitelé postupují v součinnosti," dodal. Víc se k podezřením nevyjádřil.