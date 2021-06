Část lidí z obcí zasažených bouřkou vítá návštěvu politiků, jiná nikoliv

Lužice (Hodonínsko) - Část lidí v jihomoravských obcích zasažených bouřkami vítá návštěvu politiků, část je proti. Dnes postiženými obcemi prochází premiér Andrej Babiš (ANO) s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO). Někteří lidé to vnímají jako jejich povinnost, druzí v tom spatřují sbírání politických bodů před říjnovými volbami do Sněmovny. Bouřky ve čtvrtek večer nejvíce zasáhly Břeclavsko a Hodonínsko, kde ničily domy i auta.

Nejpostiženějšími obcemi jsou Hrušky, Moravská Nová Ves, Lužice a Mikulčice. "Je špatně, že sem politici jezdí, protože tady ničemu nepomůžou. Lidi potřebují pracovat, to nikdo z politiků dělat nebude. Jenom si sbírají politické body před volbami," uvedl muž, který v Lužicích od rána pracuje na jedné z poškozených střech.

Další mladý muž proti návštěvě politiků nic nemá. "Je to jejich povinnost, když se stane něco takového. Měli by se minimálně podívat, jak to vypadá, a obce podpořit," řekl.

Někteří lidé jsou na vážkách. "Je možné, že si tady dělají jen své PR, ale je dobře, že všechno uvidí na vlastní oči. Třeba to té situaci pomůže, i když je to samo o sobě strašné, co se stalo, a žádnou reklamu to nepotřebuje," uvedla žena, která čeká na posouzení statika, zda bude potřeba její dům v Lužicích zbořit.

Jasno nemá ani dívka, která pomáhá rodině při práci na jednom ze zasažených domů. "Možná politici sbírají politické body, ale asi by to měli vidět. Když jsem viděla fotky, nemyslela jsem si, že je to až takové. Ale když jsem přijela, je to fakt strašné," dodala.

Bouřky, kroupy o velikosti tenisových míčků a tornádo poničily stovky domů a škody půjdou podle odhadů do stovek milionů korun. Vyžádaly si zatím pět lidských životů a desítky zraněných.

Zničená část obce Hrušky Babišovi připomněla povodněmi zdevastované Troubky

Jihomoravská obec Hrušky, kterou z velké části zdevastovala extrémní bouřka s tornádem, připomněla premiérovi Andreji Babišovi (ANO) vesnici Troubky zničenou povodněmi v roce 1997. Babiš dnes odpoledne spolu s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO) obcí na Břeclavsku prošel. Podíval se i dovnitř zničených budov. Lidé jsou podle něj po čtvrteční přírodní pohromě stále v šoku.

Vládní politici prošli méně postiženým začátkem obce až k nejzasaženější části za kostelem, kam policisté dnes pouštěli obyvatelé domů až poté, co to povolil statik.

"Tam je to apokalypsa. Mluvili jsme s lidmi a vyslechli si jejich osudy, jsou zlomení. Je třeba jim dodávat naději. Prosí, aby přišla armáda, to jsme řekli, že ano. Potřebují také igelity na střechu, aby jim tam neteklo. Nejvíce se nás ptají, jaká bude forma pomoci," uvedla ministryně.

Stát nabídne lidem na obnovu zničeného bydlení až pět milionů korun, z toho dva miliony jako dotaci a tři miliony jako zvýhodněný úvěr na 30 let. "Tohle je poměrně uklidňuje. V pondělí to půjde na vládu a pak sem přijde mobilní jednotka z ministerstva pro místní rozvoj, která lidem pomůže vyplnit žádosti," dodala Schillerová.

Premiér s ministryní ještě dnes pokračují do Moravské Nové Vsi, Mikulčic a Lužic, které rovněž zpustošila bouře. Babiš řekl, že si nepřeje, aby ho dále doprovázeli novináři. Prohlásil, že mu to není příjemné.