Část legislativců má pochyby o novele o státním zastupitelství

Praha - Část členů Legislativní rady vlády (LRV) vyjádřila na dnešním jednání pochyby nad stávající podobou novely zákona o státním zastupitelství, kterou připravilo ministerstvo spravedlnosti. Novinářům to řekli nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman a šéf Unie státních zástupců Jan Lata, které na schůzi přizvala ministryně Marie Benešová (za ANO). Diskuse trvala sedm hodin. Benešová ČTK řekla, že je s jednáním spokojená, ale že dosažené dílčí výsledky nebude komentovat.

"I z té délky (jednání) je zřejmé, že stanovisko nebylo jednoznačné. Zaznívaly názory, které vyjadřovaly pochybnosti, jestli to znění novely je skutečně v souladu s deklarovaným cílem - to znamená s posílením postavení státního zastupitelství - nebo zda se spíše některými ustanoveními neposiluje možnost vlády a ministerstva spravedlnosti do státních zastupitelství ingerovat," shrnul Lata.

Také Zeman uvedl, že "ke sporným bodům byly vyjádřeny různé názory". "Musíme mít ale na paměti, že LRV neřeší věcné otázky - řeší zejména to, zda je předkládaný návrh v souladu s ústavou a s právním pořádkem v České republice. Věcná rozhodnutí je třeba očekávat na politickém poli: zejména na vládě a potom ve Sněmovně a v Senátu," podotkl. Doplnil, že některé připomínky NSZ "byly akcentovány jako docela důležité".

Podobu finálního písemného stanoviska LRV nechtěl Lata ani Zeman odhadovat. Podle informací ČTK je pravděpodobné, že bude částečně nesouhlasné. Novelou se bude před projednáním vládou zabývat ještě protikorupční rada, a to na plénu konaném 2. října.

Benešová musela dnešní jednání opustit dříve kvůli interpelacím ve Sněmovně. "Jsem spokojená, jednání bylo konstruktivní, bylo podrobné a myslím, že jsme se tam obohatili o cenné zkušenosti. Samozřejmě je to dílčí jednání a další budou pokračovat, takže nebudu komentovat výsledky," řekla ČTK.

Současnou podobu novely kritizuje nejen nejvyšší státní zástupce a Unie státních zástupců, ale také některé opoziční strany či platforma Rekonstrukce státu. Vadí jim sedmileté, nikoliv desetileté funkční období nejvyššího státního zástupce či složení výběrových komisí na posty vedoucích státních zástupců. Právě k těmto dvěma bodům dnes Zeman poznamenal, že ze strany ministerstva nezaznamenal ochotu ke kompromisu.

Podle Zemana je zřejmě účelem novely především co nejrychlejší přeobsazení funkcí nejvyššího a obou vrchních státních zástupců. Benešová to opakovaně odmítla. Zdůraznila, že chce především zabránit tomu, aby mohl být nejvyšší státní zástupce odvoláván bez udání důvodu.

S aktuální podobou novely nesouhlasí ani koaliční ČSSD. Její šéf a vicepremiér Jan Hamáček uvedl, že návrh "je cestou, jak vyměnit státní zastupitelství během dvou let, což není příspěvek ke stabilitě systému". Dodal, že pokud se ČSSD s vládním partnerem - hnutím ANO - neshodne na finální podobě zákona, sociálnědemokratičtí ministři předpis nepodpoří.