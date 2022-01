Část hokejové reprezentace pokračuje v přípravě v Praze

Praha - První část hokejové reprezentace pod vedením hlavního trenéra Filipa Pešána se již ubytovala v olympijské vesnici v Pekingu, další hráči pokračují v přípravě v Praze. Pod dohledem asistenta Martina Straky, jenž se k týmu dnes připojil, v O2 areně trénovalo sedm hráčů, kteří do čtvrtka nestihli splnit covidová pravidla pro cestu do Číny.

"Přijel jsem až dnes, takže jsem čekal, kdo všechno tady bude. Moc nás tedy nebylo, takže jsme se spíše snažili zaměřovat na individuální věci v pásmu a maličko kondici. Stejný program bude i nadále, než se zapojí další kluci," řekl Straka v on-line rozhovoru s novináři. "Jedna část už je tam a uvidíme, jak to zvládneme my. Doufám, že odletíme na čas, jak máme," doplnil.

Do Pekingu ve čtvrtek večer odletělo sedm hráčů, v Praze se i nadále připravují brankáři Šimon Hrubec, Roman Will a Patrik Bartošák, obránce Vojtěch Mozík, útočníci Lukáš Sedlák, Michael Špaček a cestující náhradník David Tomášek. "Další hráči ze Švédska, Finska a Švýcarska by se měli připojit v průběhu víkendu," uvedl Straka.

Olympijský vítěz z Nagana měl stejně jako většina hráčů v minulých dnech problémy s koronavirem, kvůli pozitivnímu testu se k reprezentaci nemohl připojit dříve. "Od minulého týdne jsem byl sedm dní doma. Nic mi ale nebylo, jen jsem byl maličko unavený. Kašel, ale teplota žádná. Nic vážného mi nebylo," řekl Straka.

Český tým se bude snažit v Pekingu napravit dojem z rozpačitého průběhu sezony, ve kterém reprezentace ještě nevyhrála ani jeden zápas. "Já osobně a myslím, že všichni, co jsme tady, chceme medaili. Víme, že se musíme zlepšit, že to zatím nebylo ono. Doufám, že se z toho poučíme," uvedl Straka.

Změnit se podle jeho slov musí hodně věcí. "Musíme být týmovější, musíme dát do hry větší bojovnost a jít do míst, ze kterých padají góly. Kolem gólmana, aby neviděl. Jednoznačně musíme zlepšit koncovku a hru speciálních týmů. Dnes se hodně vylučuje a z toho padají góly. A nám přesilovky úplně nevycházely. Doufám, že to zlepšíme," prohlásil mistr světa z roku 2005.