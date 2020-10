Část Evropy včetně ČR má rekordní přírůstky nakažených

Berlín/Bratislava/Moskva - Část evropských zemí včetně Česka dnes zaznamenala rekordní denní přírůstek potvrzených případů koronaviru. Doposud nejvyšší zaznamenaná bilance ohlásilo například i Slovensko, Polsko či Rusko. V Německu evidují nejvyšší přírůstek nakažených od dubna a Rakousko již počtvrté za říjen potvrdilo infekci u více než tisíce lidí.

Koronavirus se celosvětově prokázal u více než 36,5 milionů lidí, z nichž přes milion zemřelo. Nejvíce nakažených evidují Spojené státy, Indie a Brazílie; tyto tři země mají i nejvíce zemřelých na komplikace v souvislosti s covidem-19.

Česká republika je v počtu případů nakažených za uplynulý týden na 100.000 obyvatel na čtvrtém místě ve světě. Vyplývá to ze statistik deníku The New York Times (NYT). Ve čtvrtek testy nákazu nově prokázaly u rekordních 5394 lidí.

Rekordní přírůstek infekcí dnes třetí den po sobě zaznamenalo Slovensko, kde testy koronavirus potvrdily u dalších 1184 lidí. Slovenský ministr zdravotnictví Marek Krajčí oznámil, že počet případů infekce se v zemi zdvojnásobil už za sedm dnů.

Již čtvrtý den v řadě hlásí rekordní nárůst nových případů nákazy koronavirem Polsko, za posledních 24 hodin jich přibylo 4739. Tamní vláda kvůli nepříznivému epidemickému vývoji od soboty zpřísňuje opatření proti šíření nákazy.

V Německu za poslední den přibylo 4516 nových případů nákazy. Agentura DPA uvádí, že se výrazně rozšiřují řady nemocných, kteří potřebují intenzivní péči. Ministr zdravotnictví Jens Spahn současný epidemický vývoj v Německu považuje za znepokojivý, zároveň ale ve čtvrtek vyloučil, že by vláda chystala celostátní uzávěru jako na jaře.

Za znepokojivý označil epidemický vývoj ve své zemi i rakouský ministr zdravotnictví Rudolf Anschober. Varoval, že se stav může rychle zhoršit, podobně jako v Česku, kde je nyní podle něj situace "velmi těžká". V alpské zemi se nově infikovalo 1131 lidí. Dosavadní denní rekord je 1209 nových případů, který úřady zaznamenaly ve čtvrtek.

Také Švýcarsko za posledních 24 hodin zaznamenalo více než tisíc případů nákazy. Potvrdila se u 1487 osob, což je rekordní počet.

Dosud nejvyšší zaznamenané přírůstky nakažených oznámily i Rusko a Ukrajina. V Rusku jich přibylo 12.126, na Ukrajině 5804. Ruské úřady lidem doporučují, aby o nadcházejícím víkendu zůstali doma. Na Ukrajině nově nakažených přibývá rekordním tempem už třetí den v řadě.

Vláda ve Španělsku, jež rovněž v posledních týdnech pozoruje přibývající počty nakažených, na 15 dní vyhlásil stav zdravotnické nouze pro autonomní oblast Madrid. Učinil tak kvůli neshodám s regionální vládou ohledně uzávěry hlavního města. Zatímco centrální vláda chce v metropoli a okolí zavést plošné omezení volného pohybu lidí, tamní vedení chce restrikce upravené podle počtu nakažených na míru různým částem regionu.