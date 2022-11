Část D3 u Chotýčan bude do neděle zavřená, silničáři bourají most

Chotýčany (Českobudějovicko ) - Kvůli bourání mostu bude od dnešního poledne do neděle zavřená část jihočeské dálnice D3 u Chotýčan na Českobudějovicku. Práce souvisí se stavbou odpočívadla u Chotýčan. Plně průjezdná by měla být dálnice od nedělních 14:00. Objízdné trasy povedou po silnici II/603 přes Ševětín, Vitín a Chotýčany. Úsek bude ještě možná znovu zavřený v prosinci, kvůli odstřelu skal. ČTK to řekl Adam Koloušek z českobudějovické pobočky Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Silničáři budou bourat most v místě, kde staví odpočívadlo. Na stejném místě dříve dělníci odstřelovali skalní masiv. Zčásti průjezdná bude D3 znovu od nedělních 8:00, všechny jízdní pruhy budou otevřené od nedělních 14:00.

"Nemělo by se stát, že by uzavírka trvala déle, než jsme uvedli, je tam rezerva. Do konce roku se předpokládá, že budou další odstřely (skal). Až se zbourá most, tak se bude muset odtěžit zemina a skála, která tam je. Ale to se uvidí podle toho, jaké podloží tam bude, jestli bude nutné ho odstranit pomocí odstřelů," řekl Koloušek. Silničáři počítají se dvěma odstřely v prosinci, před Vánoci.

Naposledy bylo místo, kde se staví odpočívadlo, zavřené koncem října kvůli odstřelu skal a ze stejného důvodu také ve druhé polovině srpna.

Oboustranné odpočívadlo Chotýčany staví ŘSD od února. Bude tam 80 míst pro kamiony, 90 pro osobní auta, osm pro autobusy a deset pro karavany a auta s přívěsem. Stavba za 432 milionů korun bez DPH bude hotová v srpnu 2023.

V provozu je teď 70 kilometrů dálnice D3, která má spojit Prahu s Českými Budějovicemi a rakouskými hranicemi. Měřit by měla 170 kilometrů. ŘSD teď v jižních Čechách staví souvislý třicetikilometrový úsek D3. Celá dálnice D3 by měla být podle ministerstva dopravy hotová do roku 2030, jihočeská část do roku 2026.