Část ČR zasáhlo silné sněžení, uzavřeny jsou některé silnice

Praha - Část Česka dnes zasáhlo vydatné sněžení, někde se přidal silný vítr. V Libereckém kraji silničáři kvůli sněhu ráno uzavřeli pro kamiony hlavní tah I/10 z Tanvaldu na Harrachov. Na Karlovarsku byla kvůli souvislé vrstvě ledu uzavřena silnice ze Šemnice do Andělské Hory. Na celém území Čech od dnešního večera do středečního rána hrozí při poklesu teplot i náledí nebo zmrazky na silnicích a chodnících.

Jihomoravský kraj

Na většině jihomoravských silnic si dnes ráno musí dát řidiči pozor. Správa a údržba silnic na svém webu doporučuje zvýšenou opatrnost, hlavně na silnicích druhé a třetí třídy v Brně, na Brněnsku, Břeclavsku, Hodonínsku a Vyškovsku. Na některých z nich hrozí vznik námrazy. Teploty v kraji se pohybují od minus čtyř do minus sedmi stupňů Celsia.

Jihomoravské dálnice jsou většinou sjízdné bez omezení. Zvýšenou opatrnost doporučují silničáři v úseku dálnice D1 mezi 141,5. a 188,5. kilometrem.

V Brně s ohledem na povětrnostní podmínky v 1:30 ráno vyjely do ulic všechny sypače Brněnských komunikaci. "Výjezd byl ukončen ve 4:45. Veškeré komunikace na území města Brna, které jsou v naší správě, jsou v těchto chvílích po chemickém ošetření plně sjízdné," uvedl provozní ředitel Jan Klištinec.

Podle meteorologů má být dnes zataženo a odpoledne může i sněžit. Nejvyšší teploty se budou pohybovat od nuly do dvou stupňů Celsia, tepleji bude ale spíš až večer. Sněhové přeháňky lze očekávat i v noci na středu.

Karlovarský kraj

V Karlovarském kraji od rána sněží a zhoršuje se sjízdnost vozovek. Všechny hlavní tahy jsou sice sjízdné, silničáři ale doporučují opatrnost. Na některých místech sníh na silnicích zůstává ležet. Už ráno silničáři uzavřeli silnici ze Šemnice do Andělské Hory. Policie rozhodla o jejím uzavření kvůli souvislé vrstvě ledu. Omezení na silnici třetí třídy bude platit do odvolání, informoval ČTK náměstek hejtmana Karlovarského kraje Jan Bureš (ODS).

Ještě ráno bylo v Karlovarském kraj několik stupňů pod nulou. Od rána se ale otepluje a na promrzlé silnice padá sníh. Kluzká vozovka je už i na některých místech dálnice D6, například u Nového Sedla, varují silničáři. Sněžení zasáhlo zejména Sokolovsko a Karlovarsko a sněžit nepřestává.

"Každoročně máme v Karlovarském kraji několik úseků silnic, které nejsou řidiči příliš využívané, jejich profil je zvlášť v zimě pro běžný provoz nebezpečný, a proto silničáři tyto úseky neudržují. To platí i pro komunikaci ze Šemnice do Andělské Hory, která je nyní pokryta vrstvou ledu, navíc od Andělské hory silnice prudce klesá a je lemovaná příkrými srázy. Často si tudy zkracují cestu kamiony mířící do stáčírny minerálních vod v Kyselce a právě jim hrozí riziko, že sjedou mimo vozovku," popsal situaci Bureš.

Silnici nelze udržovat chemickými prostředky, a to kvůli ochraně přírody, protože leží na hranici chráněné krajinné oblasti.

V Karlovarském kraji jsou bez zimní údržby většinou silnice ve vyšších polohách, zejména v Krušných horách. Jde například o cesty v okolí Přebuzi nebo Božího Daru. Neudržují se také některé málo významné místní komunikace v nižších polohách.

Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj dnes dopoledne zasáhlo silné sněžení. Řidiči musejí být opatrní zejména na Jičínsku, Trutnovsku a Náchodsku, kde sníh leží i na silnicích vyšších tříd. Sněžení zhoršilo viditelnost. Policie na Jičínsku a Trutnovsku vyjela k několika nehodám, zjistila ČTK u silničářů a policie.

Na obchvatu Jičína se po poledni srazilo nákladní auto s osobním, nehoda se obešla bez zranění. Bez zranění skončila i srážka osobního auta s nákladním u Nové Paky na Jičínsku na hlavní silnici číslo 16 a také srážka osobního auta s autobusem v Jičíně. Policie před polenem vyjížděla i k havárii dodávky v Choustníkově Hradišti a osobního auta v Dolní Kalné na Trutnovsku.

Meteorologové varovali, že od vyšších poloh se budou dnes odpoledne na silnicích místy tvořit sněhové jazyky. Večer může hrozit náledí. Do středečního rána by mohlo napadnout až osm centimetrů sněhu, na horách místy až 20 centimetrů. V nižších polohách se dá dnes odpoledne čekat déšť se sněhem nebo déšť. Teploty by se odpoledne měly pohybovat kolem nuly.

Liberecký kraj

V Libereckém kraji od rána sněží, i na hlavních tazích leží vrstva nového sněhu, silničáři proto doporučují zvýšenou opatrnost. Problémy mají zejména řidiči kamionů. Policie dopoledne řešila nehodu dvou nákladních aut na silnici 13 u Dětřichova, a také srážku autobusu s osobním autem u Českého Dubu, vše naštěstí bez zranění. Uvízlé kamiony ale hlásí i u Turnova, Železného Brodu, v Jablonci nebo Liberci, problémy měly kamiony také ve stoupání od Svoru na Rumburk.

Do odvolání zůstává pro kamiony nad 3,5 tuny zavřená silnice I/10 z Tanvaldu na Harrachov a dál do Polska, autobusy tudy projedou. Silnici uzavřeli silničáři kvůli sněžení preventivně už v 05:00 v obavě, že by kamiony kvůli problémům ve stoupání na Kořenov a Harrachov mohli silnici zablokovat. Upozorňuje na to nové proměnné značení už na hlavním tahu od Prahy. "Apelujeme na řidiče nákladních vozidel, aby v době uzavírky využili alternativní trasu do Polska po silnici I/35 a Hrádek nad Nisou," řekl ČTK Eduard Bark ze společnosti Silnice LK, která má údržbu komunikací v kraji na starosti.

Pro kamiony nad šest tun je od minulé středy uzavřená silnice třetí třídy přes Oldřichovské sedlo z Mníšku do Raspenavy na Liberecku. Silnice se jen pluhuje a jako posyp tam mohou silničáři použít jenom písek nebo drť a povrch je teď zledovatělý. Kamiony mířící do Raspenavy, Hejnic či Lázní Libverda mohou využít silnici I/13 přes Frýdlant, která se udržuje chemicky, i tam teď ale musí řidiči počítat s vrstvou čerstvého sněhu, a měli by proto zpomalit.

V Libereckém kraji dnes opět mrzne, i když je tepleji než v pondělí. Teploty se pohybují od dvou do pěti stupňů pod nulou. Na většině území od rána sněží, zhoršená je viditelnost a vozovky kloužou. Pozor by si měli dát motoristé v zatáčkách a při vjíždění do křižovatek. Na silnicích nižších tříd především v horách, leží ujetá vrstva zledovatělého sněhu. Sněžení by mělo podle meteorologů vydržet po celá den, v horách může napadnout až 20 centimetrů sněhu. Vítr je ale zatím jen minimální.

Moravskoslezský kraj

Na některých silnicích hlavně v horách jsou v Moravskoslezském kraji zbytky sněhu, jinde jsou vozovky vymrzlé. Silničáři zejména v těchto úsecích nabádají řidiče ke zvýšené opatrnosti. Vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic.

Ve vyšších polohách v Beskydech je na silnicích slabá vrstva sněhu krytá posypem. Jinde na Frýdecko-Místecku jsou vozovky suché a vymrzlé, stejně jako na Opavsku, kde může být může být ve vyšších polohách zajetá zledovatělá vrstva sněhu. Na Bruntálsku jsou některé silnice mokré po chemickém ošetření.

Na silnici I/56 na Frýdecko-Místecku v Beskydech v úseku mezi obcí Ostravice a osadou Hlavatá patřící k obci Bílá platí zákaz vjezdu pro nákladní vozy těžší 12 tun. Silnice je jedním z hlavních tahů na Slovensko.

Podle předpovědi meteorologů dnes bude v kraji postupně zataženo a odpoledne na většině území sněžení nebo sněhové přeháňky. Teploty se budou pohybovat kolem nuly, v horách pod nulou.

Pardubický kraj

Na většině území Pardubického kraje sněží, vrstva nového sněhu zůstává na vozovkách i v níže položených oblastech. Lokálně se tvoří vlivem větru také sněhové jazyky. Všechny cesty jsou s opatrností sjízdné, uvádějí silničáři.

Sněžení zasáhlo zvláště okolí Holic, Lanškrouna, Litomyšle, Ústí nad Orlicí a Žamberka. Zasněžené jsou vozovky také v Železných horách. Na Svitavsku se tvoří sněhové jazyky, a to i na státních silnicích.

Podle meteorologů by mělo dnes a ve středu v regionu dál sněžit, mohou také dál vznikat závěje a sněhové jazyky. Někde se také může tvořit náledí.

Středočeský kraj

Hlavní silniční tahy ve Středočeském kraji jsou sjízdné bez omezení. Všechny dálnice na území kraje jsou suché a holé, výjimkou je dálnice D5, která je mokrá po chemickém ošetření, vyplývá z informací Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Se zvýšenou opatrností jsou sjízdné některé silnice na Kladensku nebo Příbramsku a silnice druhé a třetí třídy na Benešovsku, Berounsku, Kladensku, Kolínsku, Kutnohorsku, Nymbursku, Rakovnicku a v okolí Prahy.

Dnes kolem 5:30 se na dálnici D5 stala nehoda dvou osobních aut, obě skončila mimo dálnici. Jednu ze dvou zraněných osob museli hasiči z vozu vyprostit, následně ji předali do péče záchranářů, kteří přivolali vrtulník, uvedli dnes středočeští hasiči.

Dálnice byla po dobu zásahu uzavřena. Po 6:30 byl provoz obnoven levým jízdním pruhem.

Ústecký kraj

Se zvýšenou opatrností by dnes měli jezdit řidiči na některých silnicích v Ústeckém kraji. Obzvlášť ve vyšších polohách se tvoří ledovka, silničáři ji ošetřili posypem. Na horách se mohou během dne místy tvořit sněhové jazyky, večer náledí. Vyplývá to z informací dopravního zpravodajství Ředitelství silnic a dálnic.

Dnes má být podle meteorologů zataženo se sněžením, pod 400 metrů nad mořem přechodně i s deštěm. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat od nula do tří stupňů Celsia, na horách od minus dvou do jednoho stupně Celsia. Mohou se také vyskytnout nárazy větru okolo 55 kilometrů v hodině.

Kraj Vysočina

Na silnicích druhé a třetí třídy na Vysočině je hlavně v lesních úsecích zledovatělá vrstva sněhu posypaná drtí. Solené hlavní tahy jsou vymrzlé a suché, řekl dnes ČTK dispečer krajské správy a údržby. V noci na dnešek byl v kraji až desetistupňový mráz. Přes den začne podle meteorologů sněžit, na silnicích mohou být večer místy sněhové jazyky.

"Zatím výrazně nefouká, ale čekáme, že dneska od severozápadu přijde fronta, že začneme jezdit," řekl dispečer před 06:30.

Podle Českého hydrometeorologického ústavu mohou být na východě kraje zpočátku mrznoucí mlhy. Během odpoledne začne postupně sněžit na většině území. Vítr odpoledne a večer zesílí, v nárazech může mít rychlost i přes 50 kilometrů za hodinu. Nejvyšší denní teploty budou mezi minus dvěma až jedním stupněm Celsia.

Zlínský kraj

Na Vsetínsku se dnes ráno může tvořit náledí, silničáři varují i před mrznoucími mlhami. Vozovky ve vyšších polohách Beskyd pokrývá slabá uježděná vrstva sněhu krytá posypem. Sjízdné jsou se zvýšenou opatrností. Silnice v ostatních částech Zlínského kraje, tedy na Zlínsku, Uherskohradišťsku a Kroměřížsku, jsou většinou holé, suché a vymrzlé. Vyplývá to z údajů Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Na Vsetínsku a Kroměřížsku je dnes ráno většinou jasno až polojasno, na Zlínsku a Uherskohradišťsku zataženo. Vane slabý vítr a mrzne, místy se vykytují mlhy. Teploty se ve Zlínském kraji ráno pohybovaly od minus osmi do minus dvou stupňů Celsia.

Denní teplotní maxima by podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu měla v kraji dosáhnout minus tří stupňů Celsia až nuly. Bude zataženo, zpočátku ojediněle s mrznoucími mlhami, ráno na severu a východě kraje ještě lokálně i polojasno až oblačno. Během dne očekávají meteorologové na většině území kraje sněžení.