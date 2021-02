Část amerických republikánů vyjednává o odštěpenecké straně

Washington - Několik desítek představitelů americké Republikánské strany jedná o možnosti založit novou stranu zaměřenou proti principům, které hájí někdejší prezident Donald Trump. Agentura Reuters dnes s odvoláním na zdroje blízké jednání napsala, že to má být středopravicová strana a že rozhovorů, jež jsou v počátečním stadiu, se účastní lidé, kteří pracovali v Trumpově administrativě a v administrativách bývalých republikánských prezidentů Ronalda Reagana nebo George Bushe staršího i jeho syna.

O členství mají zájem i někdejší velvyslanci jmenovaní republikány nebo stratégové. Minulý pátek se na internetu debaty o "odpadlické" straně zúčastnilo 150 lidí. Chtějí založit platformu postavenou na konzervativních principech, jako je věrnost ústavě a vláda práva. Trump podle nich tyto zásady nectil. Účastníci diskuse mají v plánu postavit do volebních klání vlastní kandidáty, ale také podpořit středopravicově smýšlející kandidáty jiných stran, tedy republikány, nezávislé i demokraty.

K organizátorům páteční diskuse patřil Evan McMullin, který působil v minulosti jako poradce republikánů a v roce 2016 kandidoval v prezidentských volbách. V rozhovoru s Reuters řekl, že o alternativu mají zájem ti, jimž se nelíbí Trumpův vliv na Republikánskou stranu.

Ve volbách v roce 2016 McMullin v domovském Utahu krátce vedl nad Trumpem i Hillary Clintonovou, nakonec tam ale získal jenom 21 procent hlasů a skončil až za nimi. Kandidoval jako nezávislý a v celostátním hlasování dostal jenom něco přes půl procenta hlasů. Podporovalo ho tehdy protitrumpovské hnutí, které si říká Never Trump (Nikdy Trump).

"Mezi principiálními republikány roste poptávka po něčem novém. Strana se utápí ve lžích a zjevně se z ní stala destruktivní síla. Je potřeba něco nového, ať to bude nezávisle fungující frakce, nebo nová strana. Současný stav je neudržitelný. Nemělo by to zahrnout jenom lidi z Never Trump, ale spojit všechny, kdo jsou oddaní americké demokracii, pravdě a rozumu a kteří si přejí ztotožnit se s politickou formací, která bude tyto principy hájit," napsal ve středu McMullin na twitteru.

Začátek diskusí o možné nové straně potvrdily i tři další zdroje. K účastníkům pátečního rozhovoru patřil John Mitnick, který byl v Trumpově administrativě poradcem ministerstva vnitřní bezpečnosti, někdejší kongresman Charlie Dent, Elizabeth Neumannová, jež za Tumpovy vlády pracovala na ministerstvu vnitřní bezpečnosti nebo další pracovník tohoto úřadu Miles Taylor.

Diskuse se točí kolem tématu, který nyní republikány rozděluje, totiž loajality k Trumpovi. Exprezident dál bez důkazů tvrdí, že prezidentské volby loni v listopadu byly zfalšované a skutečným vítězem je on. Kvůli podněcování svých stoupenců a jejich útoku na Kapitol nyní čelí ústavní žalobě.

Účastníci páteční diskuse vyjádřili nelibost nad tím, že více než polovina republikánských členů Kongresu - osm senátorů a 139 členů Sněmovny reprezentantů - hlasovalo krátce po napadení Kapitolu 6. ledna proti potvrzení vítězství demokrata Joea Bidena. Většina republikánských senátorů navíc nehodlá podpořit Trumpovo usvědčení v impeachmentu. "Velká část členů Republikánské strany je radikalizovaná a ohrožuje americkou demokracii. Strana se musí přihlásit k pravdě, rozumu a myšlenkám zakladatelů, nebo musí zjevně vzniknout něco nového," řekl McMullin.

Trumpův mluvčí Jason Miller k tomu řekl, že "tito zkrachovanci svým hlasováním pro Bidena Republikánskou stranu opustili". Šéfka celostátního výboru republikánů Ronna McDanielová, která vede celostátní výbor republikánů, řekla, že "pokud budou členové pokračovat v útocích jeden na druhého, ztratí naději pro příští volby 2022". Příští rok se budou konat volby do Sněmovny a části Senátu.