Časovky na ME ovládli Švýcaři Bissegger a Reusserová, Češi neuspěli

Mnichov - Mistrem Evropy v časovce se stal poprvé v kariéře švýcarský silniční cyklista Stefan Bissegger, když na šampionátu v Mnichově porazil o pouhých 53 setin sekundy zkušenějšího krajana Stefana Künga. Čeští reprezentanti neuspěli - Jan Bárta skončil osmnáctý, Jakub Otruba dvaadvacátý. Velký den Švýcarů dovršila mezi ženami úspěšnou obhajobou Marlen Reusserová.

Třiadvacetiletý Bissegger, jenž má na kontě stříbro z týmové stíhačky na dráze z ME v roce 2018 a letos okusil podruhé v kariéře Tour de France, prolétl 24 kilometrů dlouhou trať v čase 27:06. Dosáhl tak životního úspěchu. Na zlatý hattrick útočící Küng byl jen o půl sekundy pomalejší. Přes osm sekund ztratil na nového šampiona starého kontinentu další z velkých favoritů a mistr světa v časovce z předchozích dvou let Ital Filippo Ganna.

"Při Stefanově dojezdu do cíle mi tep vyskočil k hodnotám, jaké jsem měl na trati, ale jsem moc rád, že tentokrát to všechno zafungovalo," pochvaloval si Bissegger. "Přesně před rokem jsem při velmi podobném rozdílu přišel o olympijskou medaili. Jsem šťastný za Stefana, zaslouží si to, ale takhle prohrát je velmi frustrující. Bolí to víc, než když máte nějakou větší ztrátu," netajil Küng.

Z dvojice českých zástupců byl lepší sedmatřicetiletý Bárta, jenž si před necelými dvěma měsíci vyjel na jihu Čech už sedmý domácí titul v časovce. Za Bisseggerem však zaostal takřka o dvě minuty.

"Bylo to těžké. Měl jsem vyladěnou formu na český mistrák, ale teď už to není úplně ono. Hned po startu přišel kopec, kde nemůžete jet úplný šrot, aby vám neztuhly nohy, ale zase nesmíte jet pomalu, abyste příliš neztratil. V těžších pasážích jsem cítil, že nohy nejsou top vyladěné, ale celkově to bylo dobré," prohlásil Bárta.

Přesně o 15 sekund pomalejší než jeho ostřílený týmový parťák z nejlepší české stáje Elkov-Kasper byl čtyřiadvacetiletý Otruba.

"Časovka to byla poctivá a pěkná. První polovina byla náročná a technická, hned po startu přišlo největší stoupání. Závěr byl hodně do tahu a před cílem trať mírně klesala. Říkal jsem si, že do 15. místa by to bylo super a nejlepší dvacítka by byla reálná. S 22. místem moc spokojený nejsem. Přede mnou to bylo v sekundách, což v takto krátkých závodech bývá vždycky. Na dvacítku mi chybělo jen 13 vteřin," připomněl Otruba.

Stejně dlouhý závod žen bez české účasti zvládla nejrychleji Reusserová, trať absolvovala za 31 minut. Přidala tak druhé velké zlato v kariéře po časovkářských stříbrech ze světových šampionátů 2020 a 2021 a loňských olympijských her v Tokiu. Stejně jako loni v Trentinu skončila druhá všestranná Nizozemka Ellen van Dijková, bronz si vyjela její krajanka Riejanne Markusová.

Van Dijková zaostala za staronovou šampionkou o šest sekund a po čtyřletém kralování v časovce na ME v letech 2016 až 2019 završila stříbrný hattrick. Loni v italském Trentinu si zkušená Nizozemka spravila chuť triumfem v silničním závodě. Markusová zůstala zpět o dalších 22 sekund a dosáhla na první individuální cenný kov na velkých akcích.

Muži (24 km): 1. Bissegger 27:06, 2. Küng (oba Švýc.) -1, 3. Ganna (It.) -9, 4. Bjerg (Dán.) -27, 5. Bodnar (Pol.) -37, 6. Healy (Ir.) -56, ...18. Bárta -1:52, 22. Otruba (oba ČR) -2:07.

Ženy (24 km): 1. Reusserová (Švýc.) 31:00, 2. Van Dijková -6, 3. Markusová (obě Niz.) -28, 4. Cordonová-Ragotová (Fr.) -54, 5. Kiesenhoferová (Rak.) -1:01, 6. Labousová (Fr.) -1:02.