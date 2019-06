Casey Affleck představil v K. Varech snímek Světlo mého života

Karlovy Vary - Americký herec a režisér Casey Affleck dnes osobně představil na Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary svůj nový film Světlo mého života. Intimní nezávislý snímek také sám produkoval, napsal k němu scénář i ztvárnil jednu z hlavních rolí.

Jak řekl, na snímku začal pracovat už před mnoha lety a bylo na něm mnoho práce. Ocenil přitom výkon mladé herečky Anńy Pniowskyové, která s ním do Karlových Varů také na letošní festival přijela.

Film Světlo mého života je už druhým Affleckovám snímkem. Je zasazený do dystopické společnosti, kdy následkem neznámé choroby vymřely téměř všechny ženy. Affleck ve filmu hraje otce putujícího neutěšenou krajinou s jedenáctiletým potomkem Ragem. Jediným cílem je přežít. "Rodič chce chránit a vzdělávat své dítě, to se však chce postavit na vlastní nohy a poznat život samo. Ve světě, který náš film přibližuje, ve světě stavícím dítě před tak vážnou hrozbu, je toto univerzální drama spíše otázkou života a smrti," uvedl k filmu, který je zároveň intimně dojemný i syrově drsný, Affleck.

Film Staříci vypráví o touze najít před smrtí spravedlnost

Film natočený na základě skutečné události, kdy se dva starší muži rozhodnou vzít spravedlnost do svých rukou, má název Staříci a dnes má v Karlových Varech premiéru. Jeho protagonisté Jiří Schmitzer a Ladislav Mrkvička se ve filmu vydávají na cestu, na jejímž konci by měl pykat za své dřívější zločiny někdejší komunistický prokurátor. Film natočili podle příběhu někdejšího politického vězně Pravomila Raichla Martin Dušek a Ondřej Provazník.

Jednaosmdesátiletý emigrant Raichl se na počátku tisíciletí vrátil do vlasti a spojil se se svým starým kamarádem z kriminálu a s jeho pomocí chtěl na veřejnosti demonstrativně odstřelit komunistického prokurátora z 50. let Karla Vaše. Mstitelé si stanovili datum odplaty na den výročí komunistického puče, ale večer před vykonáním pomsty válečný hrdina Raichl zemřel.

"Dlouho jsme uvažovali o příběhu, který by se vyrovnával s naší totalitní minulostí. V roce 2008 Martin (Dušek) viděl v televizi reportáž o stařících, kteří deset let předtím měli plán a opravdu se pokusili najít a pravděpodobně zabít Karla Vaše. Plukovníkovi Raichlovi ale selhalo srdce a zemřel. Řekli jsme si, že historka je natolik silná, že to je základ pro film," řekl dnes Provazník.

"Jsme rádi, že Jiří Schmitzer kývl na nabídku na hlavní roli, i když v současné době role takového rozsahu odmítá. Stejně tak nás těší, že se po jeho boku objeví Ladislav Mrkvička, pro kterého je to velký filmový comeback," říkají. Schmitzer dnes nejprve řekl, že na nabídku kývl proto, že celou dobu ve filmu sedí. Dodal ale, že ho scénář velmi zaujal. "A musím říct, že předobrazem mojí figury pro mě byl Jirka Stránský," řekl. Ve filmu jednu z mála ženských rolí hraje Milena Steinmasslová, která ztvárnila Vašovu dceru. Dnes připomněla, že se se svým osudem dcera dokázala vyrovnat se ctí, omluvila se za činy svého otce a setkala se se synem Heliodora Píky, jehož komunistický režim popravil.

Na festivalu bude film společnosti Endorfilm koprodukovaný Českou televizí a společností Sentimentalfilm po dnešní premiéře promítán ještě třikrát. Snímek podpořil Státní fond kinematografie, do kin přijde 17. října.

Do kin míří film Amnestie o vzpouře ve věznici Leopoldově

Česko-slovenský film Amnestie, který se zabývá vzpourou ve věznici v Leopoldově po amnestii Václava Havla v roce 1990, se do kin na Slovensku dostane zřejmě v říjnu. V listopadu přijde do českých kin. Emotivní thriller, jak film nazývají jeho tvůrci, vznikl k letošnímu výročí sametové revoluce z roku 1989. Dnes byl v Karlových Varech představen.

Podle producenta Jiřího Konečného má film vystihnout ducha doby, v níž se měnil v Československu politický režim. Postavy tří manželských párů na pozadí největší vězeňské vzpoury v dějinách Československa jsou fiktivní, vzpouru ale film popisuje věrně.

"Všechno odpovídá skutečnosti. Je to dost prozkoumané. V každém filmu je samozřejmě nějaká filmová licence. My se snažíme vystihnout ducha té doby i tím, že postavy mají nějaké historické předobrazy. Ale snažili jsme se vystihnout ducha doby a ne dělat příběh o historických událostech," řekl dnes Konečný ČTK.

Ve filmu hrají Anna Geislerová, Roman Luknár, Ján Jackuliak, Marek Majeský, Norbert Lichý nebo Marek Vašut. Ačkoli se film zabývá částečně i dobou před revolucí, ústředním tématem jsou události v Leopoldově v roce 1990. Na konci roku 1989 vyhlásil nový prezident Václav Havel rozsáhlou amnestii, řady těžkých zločinců v leopoldovské věznici se ale netýkala. Ti proto vyhlásili hladovku a následně na mnoho dní celou věznici obsadili. Vzpoura v Leopoldově trvala téměř dva týdny, ukončit ji musela policie a speciální jednotky s využitím vojenské techniky.

Lázeňská města na filmovém festivalu propagují nominaci do UNESCO

Tři lázeňská města z Karlovarského kraje, která spolu s dalšími lázeňským městy Evropy usilují o zápis na seznam světového kulturního dědictví UNESCO, svou nominaci propagují také na festivalu. Prezentace má i edukativní rozměr, řekla ČTK primátorka Karlových Varů Andrea Pfeffer Ferklová (ANO).

Ve společném stánku se představují Karlovy Vary, Františkovy a Mariánské Lázně ale i osm dalších lázní z Evropy. Lidé se mohou s unikátností těchto lázní, které zažívaly vrchol rozkvětu na přelomu 19. a 20. století seznámit vedle Vřídelní kolonády.