Londýn - Pokud by Británie nakonec opustila EU bez dohody, způsobilo by to britské ekonomice citelný šok, jehož dopady by nijak podstatně nezmírnil ani očekávaný slabší kurz libry. Během vystoupení na akci pořádané listem Financial Times to v Londýně řekl guvernér britské centrální banky Mark Carney. Podle něj by si nikdo neměl dělat iluze, že případný brexit bez dohody by britskému hospodářství neuštědřil ránu.

"Je třeba si uvědomit, že to všechno může skončit velice špatně. Ta možnost je teď 45 dní daleko," uvedl Carney s odkazem na datum 29. března, kdy má Británie podle plánu EU opustit. "Neměli bychom si dělat žádné iluze - a teď to nechci procentuálně nijak kvantifikovat - že brexit bez dohody by pro naši ekonomiku nebyl obrovským šokem," dodal.

Hospodářské problémy způsobené brexitem bez dohody by podle něj nijak nezmírnila ani slabší libra. "Je to nutný přizpůsobovací mechanismus, ale nikoli cesta k prosperitě," řekl k roli měny Carney.

Centrální banka už loni varovala, že brexit bez dohody by měl horší následky než finanční krize před deseti lety. V analýze tehdy vyčíslila, že ostrovní ekonomika by se za rok zmenšila o osm procent, ceny domů by se propadly téměř o třetinu a libra o čtvrtinu.

Britská centrální banka minulý týden snížila odhad letošního růstu domácí ekonomiky na 1,2 procenta z dříve očekávaných 1,7 procenta. Britské hospodářství se podle ní potýká s nejistotou kolem připravovaného odchodu země z Evropské unie i se zpomalováním růstu světové ekonomiky. Letošní růst páté největší ekonomiky světa by byl podle prognózy nejslabší za posledních deset let.