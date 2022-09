Carapaz na Vueltě podruhé vyhrál, Roglič snížil náskok lídra Evenepoela

Sierra de La Pandera (Španělsko) - Ekvádorský cyklista Richard Carapaz z Ekvádoru vyhrál po samostatném úniku horský dojezd 14. etapy Vuelty. Do cíle dojel s náskokem osmi sekund před dvojicí Miguel Ángel López, Primož Roglič. Červený dres lídra uhájil díky osmému místu Belgičan Remco Evenepoel, slovinský obhájce titulu Roglič ale jeho náskok stáhl na 1:49 minuty.

Olympijský šampion Carapaz zaútočil ve skupině uprchlíků zhruba 10 kilometrů před cílem v předposledním stoupání a v závěrečném výjezdu do Sierra de La Pandera v nadmořské výšce 1815 metrů náskok uhájil. Na letošní Vueltě vybojoval druhý etapový vavřín dva dny po triumfu na Esteponě.

"Věděli jsme, že je to pro nás důležitá etapa, že můžeme zopakovat to samé, co před pár dny," řekl Carapaz. "To stoupání na konci velice dobře znám. Takže jsem nasadil své tempo, i když jsem věděl, že to bude těžké. Byla to skvělá etapa," dodal jezdec stáje Ineos Grenadiers.

Vítěz předchozích třech ročníků Roglič nastoupil v posledních čtyřech kilometrech a na Evenepoela najel 48 sekund, navíc si připsal čtyřsekundovou bonifikaci za třetí místo. Ztrátu na lídra stáhl i průběžně třetí Enric Mas, který na šestém místě získal 20 sekund. Za Evenepoelem nyní zaostává o 2:43.

Další vrchařský dojezd čeká peloton v neděli, kdy je na programu 152,6 km dlouhá 15. etapa z Martos do Sierry Nevady. Den uzavře takřka dvacetikilometrové stoupání s průměrným sklonem bezmála osm procent do nadmořské výšky 2508 metrů.

Cyklistický závod Vuelta - 14. etapa (Montoro - Sierra de La Pandera, 160,3 km): 1. Carapaz (Ekv./Ineos Grenadiers) 4:09:27, 2. López (Kol./Astana-Qazaqstan Team), 3. Roglič (Slovin./Jumbo-Visma) oba -8, 4. Almeida (Portug./SAE Team Emirates) -27, 5. Rodríguez (Šp./Ineos Grenadiers), 6. Mas (Šp./Movistar) oba -36, 7. Arensman (Niz./DSM) -51, 8. Evenepoel (Belg./Quick-Step - Alpha Vinyl), 9. Ayuso (Šp./SAE Team Emirates) oba -56, 10. Kelderman (Niz./Bora-hansgrohe) -1:24, ...40. Řepa (ČR/Kern Pharma) -9:18. Průběžné pořadí: 1. Evenepoel 52:21:33, 2. Roglič -1:49, 3. Mas -2:43, 4. Rodríguez -3:46, 5. Ayuso -4:53, 6. López -6:02, 7. Almeida -6:49, 8. Kelderman -6:56, 9. Geoghegan Hart (Brit./Ineos Grenadiers) -8:49, 10. O'Connor (Austr./AG2R-Citroën Team) -9:12, ...65. Řepa -1:45:29.