Čaputová v Praze jednala s politiky, uctila Havla i Štefánika

Praha - Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová dnes poprvé oficiálně navštívila Česko. Na Pražském hradě ji uvítal prezident Miloš Zeman, se kterým jednala mimo jiné o vybudování Českého domu v Bratislavě. Odpoledne se setkala s předsedou Senátu Jaroslavem Kuberou (ODS) a se šéfem Sněmovny Radkem Vondráčkem (ANO). Čaputová také položila věnec u památníku Milana Rastislava Štefánika a na hrobě posledního československého prezidenta Václava Havla. Večer se má zúčastnit koncertu pořádaného na její počest na Kampě.

Zeman Čaputovou, která pro návštěvu Prahy zvolila smaragdově zelené šaty, uvítal na prvním nádvoří Pražského hradu s vojenskými poctami. Na slovenskou prezidentku čekalo na Hradčanském náměstí několik set lidí, kteří ji při příjezdu vítali skandováním "Ať žije Slovensko!".

Obě hlavy státu spolu zhruba hodinu jednaly. Zeman poté poděkoval Čaputové za podporu otevření Českého domu ve slovenském hlavním městě. "Věřím, že nám společně se do konce tohoto roku podaří tento cíl dosáhnout. Pak jsme se dohodli, že ho společně otevřeme," řekl. Dodal, že na otevření se chystají pozvat i bývalého slovenského prezidenta Andreje Kisku.

Čaputová uvedla, že na dnešní schůzce se hovořilo také o zahraniční politice či výsledcích voleb do Evropského parlamentu a o visegrádské čtyřce, kterou tvoří Česko, Slovensko, Maďarsko a Polsko. Prezidenti a delegace podle ní nenarazili na žádnou konfliktní otázku.

Podle prezidentů by si obě země mohly v listopadu společně připomenout 30. výročí sametové revoluce v někdejším Československu. "Za naši stranu mohu slíbit, že uděláme všechno pro to, aby to mohlo proběhnout za účasti představitelů obou zemí," konstatovala Čaputová. Zeman řekl, že se připomínek výročí rád zúčastní.

Odpoledne se Čaputová sešla s Kuberou a s dalšími představiteli horní komory parlamentu, podle šéfa českého Senátu byla na jednání velmi dobrá atmosféra. Mluvilo se mimo jiné o tom, že české děti nerozumějí slovensky a jak to změnit. Bilaterální česko-slovenské vztahy jsou podle Kubery natolik dobré, že v nich nezbývá mnoho věcí, které by bylo nutné řešit. Čaputová krátce navštívila i Poslaneckou sněmovnu, kde jednala s Vondráčkem.

Kromě politických jednání dnes Čaputová uctila památku slovenského spoluzakladatele Československa Štefánika, který v roce 1919 zahynul při letecké nehodě. Položila věnec k jeho soše před hvězdárnou na Petříně. Na místě na ni čekalo několik desítek krajanů. Květiny slovenská prezidentka položila i u Havlova hrobu. "Je pro mě velký inspirační vzor," řekla na adresu porevolučního prezidenta společného státu.

Čaputová se ujala funkce v sobotu, kdy vystřídala Andreje Kisku. Její první zahraniční cesta vede do Česka, jak je u slovenských prezidentů tradicí, čeští prezidenti na svou první a poslední zahraniční cestu jezdí na Slovensko. Čaputová ve středu ČTK řekla, že v této tradici vidí výraz dlouhé společné historie a blízkých osobních vztahů mezi obyvateli obou zemí.