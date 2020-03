Čaputová v Hodoníně uctila památku Masaryka

Brno - Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová dnes v Hodoníně uctila položením věnce památku prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Je to jeden z největších státníků v naší historii, řekla novinářům. Čaputová se v Hodoníně zastavila na své cestě do Brna. O víkendu uplynulo 170 let od narození Masaryka.

Čaputovou u pomníku Masaryka vítalo potleskem asi 150 lidí, přivítal ji starosta města Libor Střecha (Pro Hodonín). Zdržela se do deseti minut. O Masarykovi prezidentka řekla, že to je jeden z největších státníků ve společné historii. "Je to spoluzakladatel naší i slovenské státnosti. Je to velmi inspirující osobnost, i pro mne samotnou při výkonu mého mandátu," řekla novinářům Čaputová.

Prezidentka se v Hodoníně zastavila na cestě do Brna, jež dnes navštíví poprvé ve funkci hlavy státu. Na Nové radnici ji přijme primátorka Brna Markéta Vaňková (ODS), poté se Čaputová zúčastní slavnostního shromáždění ke 100. výročí přijetí Ústavy Československé republiky.

Na jihu Moravy ale Čaputová byla i dříve. "Je to moje první návštěva ve funkci, ale Jihomoravský kraj poznám poměrně dobře, protože je to velmi blízko mého bydliště a velmi ráda jsem sem chodila za kulturními památkami a nebo při jiných příležitostech," uvedla Čaputová.

Prezidentka byla na první oficiální návštěvě Česka loni v červnu. Zahájila ji na Pražském hradě, kde ji uvítal s vojenskými poctami český prezident Miloš Zeman. Brno ještě oficiálně nenavštívila. Loni v lednu ve městě byl slovenský prezident Andrej Kiska. Převzal velkou zlatou medaili Masarykovy univerzity a v projevu varoval před populismem, šířením nenávisti a nedůvěry ve stát.

Masaryk se narodil 7. března 1850 v Hodoníně. Zemřel 14. září 1937 v Lánech. Prezidentem byl v letech 1918 až 1935.